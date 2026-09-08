Evinde Ölü Bulunan Oyuncu Serhat Kılıç ile Rol Arkadaşının Acı Tesadüfü: 9 Yıl Arayla, Aynı Tarihte!
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'Ezel', 'Seksenler' ve 'Kuruluş Osman' gibi yapımlardaki performanslarıyla akıllara kazınan oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybetmişti. Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından ise acı bir tesadüf gün yüzüne çıktı: Kılıç, yıllar önce başrolü paylaştığı bir oyuncu ile aynı takvim gününde, 9 yıl arayla hayatını kaybetti.
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John Nyambi, filmde Kılıç'ın Robinson'una karşı Cuma'yı canlandırmış, 5 Eylül 2017'de de böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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