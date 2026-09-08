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Evinde Ölü Bulunan Oyuncu Serhat Kılıç ile Rol Arkadaşının Acı Tesadüfü: 9 Yıl Arayla, Aynı Tarihte!

Evinde Ölü Bulunan Oyuncu Serhat Kılıç ile Rol Arkadaşının Acı Tesadüfü: 9 Yıl Arayla, Aynı Tarihte!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 08:14
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'Ezel', 'Seksenler' ve 'Kuruluş Osman' gibi yapımlardaki performanslarıyla akıllara kazınan oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybetmişti. Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından ise acı bir tesadüf gün yüzüne çıktı: Kılıç, yıllar önce başrolü paylaştığı bir oyuncu ile aynı takvim gününde, 9 yıl arayla hayatını kaybetti.

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John Nyambi, filmde Kılıç'ın Robinson'una karşı Cuma'yı canlandırmış, 5 Eylül 2017'de de böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

John Nyambi, filmde Kılıç'ın Robinson'una karşı Cuma'yı canlandırmış, 5 Eylül 2017'de de böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Malavi doğumlu olan Nyambi, 2010 yılında eğitim almak amacıyla Türkiye'ye gelmiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne kaydolmuştu. Öğrenciliği sırasında sinemayla tanışan genç oyuncu, 2015 yapımı 'Robinson Crusoe ve Cuma' filminde Serhat Kılıç ile birlikte başrolü paylaşarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Nyambi, henüz 24 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kılıç'ın vefatının ardından gündeme gelen tarih detayı ise oldukça çarpıcı: iki oyuncunun da hayata gözlerini yumduğu gün, takvimde tam 9 yıl arayla aynı tarihe denk geliyor.

Sanatseverler, Kılıç için düzenlenen anma töreninde bu tesadüfü konuşurken, iki oyuncunun birlikte rol aldığı 'Robinson Crusoe ve Cuma' filmi de yeniden gündeme geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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