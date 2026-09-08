Evinde Ölü Bulunan Oyuncu Serhat Kılıç ile Rol Arkadaşının Acı Tesadüfü: 9 Yıl Arayla, Aynı Tarihte!

Malavi doğumlu olan Nyambi, 2010 yılında eğitim almak amacıyla Türkiye'ye gelmiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne kaydolmuştu. Öğrenciliği sırasında sinemayla tanışan genç oyuncu, 2015 yapımı 'Robinson Crusoe ve Cuma' filminde Serhat Kılıç ile birlikte başrolü paylaşarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Nyambi, henüz 24 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kılıç'ın vefatının ardından gündeme gelen tarih detayı ise oldukça çarpıcı: iki oyuncunun da hayata gözlerini yumduğu gün, takvimde tam 9 yıl arayla aynı tarihe denk geliyor.

Sanatseverler, Kılıç için düzenlenen anma töreninde bu tesadüfü konuşurken, iki oyuncunun birlikte rol aldığı 'Robinson Crusoe ve Cuma' filmi de yeniden gündeme geldi.