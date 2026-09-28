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Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 14:01
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Bazı paylaşımlar görsele, videoya ya da özenle hazırlanmış bir edite ihtiyaç duymuyor. İki cümle yetiyor. Okur okumaz 'Gerçekten de öyle' dedirten, gündelik hayatın en sıradan anını yakalayıp kelimelere döken o kısa tespitler X'te her hafta yeniden akışa düşüyor.

Bu hafta da liste kabarık. Kimi dondurmacıların kışın nasıl geçindiğine kafa yoruyor, kimi Türk kahvesi pişerken geçen beş dakikanın ağırlığını anlatıyor. Eve geç gelene hesap soran misafirlerden İstanbul'a yeni gelen öğrencilerin temposuna, herkesin cebinde milyonlar varmış gibi gelen o histen yetişkinlik yorgunluğuna kadar pek çok tanıdık durum var.

Hepimizin yaşadığı ama adını koymadığı anları bir araya getirdik.

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Eksik olan tek şey buymuş.

Eksik olan tek şey buymuş.
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Fakirliğin sebebi sonunda anlaşıldı.

Fakirliğin sebebi sonunda anlaşıldı.
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Herkes zengin, bir biz değiliz.

Herkes zengin, bir biz değiliz.
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Bu ülkenin umudu onlarda.

Bu ülkenin umudu onlarda.
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Bu soru yıllardır cevapsız kalıyor.

Bu soru yıllardır cevapsız kalıyor.
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En azından yürüyüşüne laf eden çıkmadı.

En azından yürüyüşüne laf eden çıkmadı.
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Bu bütçe her evde hazır bekliyor.

Bu bütçe her evde hazır bekliyor.
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Ortamın tam tersi olmak da bir yetenek.

Ortamın tam tersi olmak da bir yetenek.
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Soru yanlış kişiye sorulmuş.

Soru yanlış kişiye sorulmuş.
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Bazı günler yetişkinlik fazla geliyor.

Bazı günler yetişkinlik fazla geliyor.
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Nereden gelirse gelsin, kabulümüz.

Nereden gelirse gelsin, kabulümüz.
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İstanbul'un temposuna ayak uydurmak kolay değil.

İstanbul'un temposuna ayak uydurmak kolay değil.
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Kapanışı kahve kokusuyla yapalım.

Kapanışı kahve kokusuyla yapalım.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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