EYT’yi Kaçırdım Diye Üzülmeyin! E-Devlet’te Bu Kaydı Olanlar İçin Yeni Bir Fırsat Doğdu
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EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken, 8 Eylül 1999 öncesinde çalışma hayatına adım atan ancak SGK sisteminde prim günü yer almayan sigortalılar için süreç karmaşık bir hal almaya devam ediyor. Yıllar önce işe giriş bildirgesi verilmiş ve sigorta sicil numarası oluşturulmuş olmasına rağmen, prim ödemeleri resmi kayıtlara yansımayan vatandaşlar legal haklarını aramayı sürdürüyor. Konuya ilişkin Balıkesir’den gelen emsal niteliğindeki bir mahkeme kararı, benzer durumdaki binlerce kişi için yeni bir hukuki dönemin kapısını aralayabilir.
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İşe giriş bildirgesi var ama prim günü sıfır görünüyor.
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Staj ve çıraklık kayıtlarındaki "gerçek çalışma" ayrıntısı.
Yerel mahkemeden dikkat çeken emeklilik ve maaş kararı.
Eski kayıtlar ve tanıklıklar belirleyici oluyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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