EYT’yi Kaçırdım Diye Üzülmeyin! E-Devlet’te Bu Kaydı Olanlar İçin Yeni Bir Fırsat Doğdu

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda, işverenlerin çalışanları adına SGK'ya işe giriş bildirgesi sunmasına karşın, ilerleyen süreçte verilmesi gereken dönem bordrolarında bu isimlere yer vermediği vakalara sıkça rastlanıyor. Vatandaşlar e-Devlet ya da SGK sistemleri üzerinden geçmişe dönük sorgulama yaptıklarında, 1999 öncesine ait bir sicil numarası veya giriş kaydı görse de ilgili döneme ait prim gününün '0' olduğunu fark ediyor.

Bu durum, SGK’nın emeklilik hesaplamalarında doğrudan prim ödenen tarihleri esas alması nedeniyle kişilerin EYT kapsamı dışında kalmasına yol açıyor. Gerçekte 1999 yılının ilk aylarında fiilen çalışmaya başlayan bir sigortalı, hizmet cetvelinde ilk primi 8 Eylül 1999 sonrasında göründüğü takdirde sistem tarafından EYT hakkından mahrum bırakılabiliyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, SGK arşivlerindeki eski tarihli işe giriş belgelerinin ve sigorta sicil kayıtlarının tek başına göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.