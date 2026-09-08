Fenomen Çağla Öz ile Evlenen ve Düğünde Eşini Altınlara Boğan Vanlı Kara Haydar Gözaltına Alındı
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Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde fenomen Çağla Öz ile görkemli bir düğünle dünyaevine giren Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında hakkında soruşturma açılan Tançalan'ın, düğünde geline takılan yüklü miktardaki altınlar da bu süreçte mercek altına alındı.
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Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında.
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Vanlı Kara Haydar'ın gözaltı görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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