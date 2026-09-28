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25 Yaşına Kadar Okuma Yazma Bilmiyordu: Görme Engelli 3 Kardeş Üniversiteyi Kazandı

25 Yaşına Kadar Okuma Yazma Bilmiyordu: Görme Engelli 3 Kardeş Üniversiteyi Kazandı

Gaziantep yks
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 12:03
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Gaziantep'te yaşayan Veli ve Emine Akçin çiftinin doğuştan görme engelli üç kızı, önlerindeki tüm engellere rağmen üniversite hayallerine kavuştu. Türkan, Sibel ve Hamide Akçin kardeşler, bu yıl girdikleri YKS'de başarılı oldu ve üçü de Sosyal Hizmet bölümlerini kazandı.

Hikayeyi daha da çarpıcı kılan ise kardeşlerden ikisinin kısa bir süre öncesine kadar hiç okula gitmemiş olması.

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Hepsi aynı merkezde hazırlandı

Hepsi aynı merkezde hazırlandı

Akçin kardeşler 2025'ten bu yana Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde eğitim alıyor. Merkezde YKS ve E-KPSS hazırlık kurslarının yanı sıra Braille alfabesi ve Kur'an-ı Kerim derslerine de katıldılar.

Kardeşler, merkezin kendilerine servis ve yemek desteği sağladığını anlatıyor. Dersler sabah 09.30'da başlayıp öğleden sonra saat 3'te bitiyordu.

Türkan Akçin: 25 yaşında okuma yazma öğrendi

Türkan Akçin: 25 yaşında okuma yazma öğrendi

34 yaşındaki Türkan Akçin, 25 yaşına kadar hiç okula gitmediğini ve okuma yazma bilmediğini söylüyor. Her şey, 8 yıl önce tanıştığı bir öğretmeninin ona 'Siz de okuyabilirsiniz, yapabilirsiniz' demesiyle değişmiş.

Türkan, 25 yaşında hem okuma yazmayı hem de Braille alfabesini öğrendi. Ardından ilkokul, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi. Bu yıl YKS'ye girerek açıköğretimde Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandı. Şimdi ek tercih sonuçlarını bekliyor ve kendisine her adımda destek olan hocalarına teşekkür ediyor.

Sibel Akçin: Hiç okula gitmeden üniversiteye

Sibel Akçin: Hiç okula gitmeden üniversiteye

Sibel Akçin de Türkan gibi daha önce hiç okula gitmemiş. 2016'da açılan bir Kur'an kursuyla eğitime adım atan Sibel, daha sonra Engelsiz Kariyer Merkezi'yle tanışmış.

Burada aldığı eğitimlerle YKS'ye giren Sibel de Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandı.

Hamide Akçin: Videolarla çalıştı, örgün eğitimi kazandı

Hamide Akçin: Videolarla çalıştı, örgün eğitimi kazandı

Kardeşlerden 20 yaşındaki Hamide Akçin, ilkokul ve ortaokulu GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda, liseyi ise Sekizşubat Anadolu Lisesi'nde okudu.

Derslerine sosyal medyadaki videolardan çalışarak ve önemli yerleri not alarak hazırlanan Hamide, merkezi okuldaki öğretmeni sayesinde tanıdı. YKS sonucunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünü kazanarak örgün eğitimde üniversiteli oldu.

Üniversite hayatına Kahramanmaraş'ta başlayacak olan Hamide, çok mutlu olduğunu söylüyor. Üç kardeşin ortak hedefi ise okullarını bitirip kendi alanlarında meslek sahibi olmak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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