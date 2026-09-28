25 Yaşına Kadar Okuma Yazma Bilmiyordu: Görme Engelli 3 Kardeş Üniversiteyi Kazandı

Gaziantep'te yaşayan Veli ve Emine Akçin çiftinin doğuştan görme engelli üç kızı, önlerindeki tüm engellere rağmen üniversite hayallerine kavuştu. Türkan, Sibel ve Hamide Akçin kardeşler, bu yıl girdikleri YKS'de başarılı oldu ve üçü de Sosyal Hizmet bölümlerini kazandı.

Hikayeyi daha da çarpıcı kılan ise kardeşlerden ikisinin kısa bir süre öncesine kadar hiç okula gitmemiş olması.