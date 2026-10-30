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Memur Zammı Değişiyor: Polis, Öğretmen ve Doktor 2027 Maaşı Yeniden Hesaplandı

Memur Zammı Değişiyor: Polis, Öğretmen ve Doktor 2027 Maaşı Yeniden Hesaplandı

memur
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 12:29
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Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi gözünü Ocak 2027 zammına çevirdi. Memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, doktor, polis maaşları 2027'de ne kadar artacak? Peki, en düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? İşte son verilerle meslek meslek yeni maaş tablosu.

Kaynak: Sabah

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Memur zammı Ocak 2027'de ne kadar olacak?

Memur zammı Ocak 2027'de ne kadar olacak?

Kamu çalışanları bir yandan toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını beklerken, hükümetin kamuda maaş sistemine ilişkin köklü bir değişikliğe hazırlandığı konuşuluyor. Düzenlemeye dair beklentiler sürerken gözler rakamlara çevrildi.

2027 enflasyon verileri

TÜİK verilerine göre enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yine yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyon böylece yüzde 5,57'ye ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Eşiğin aşılması şimdiden kuvvetle muhtemel görünüyor.

Ekim ayı için ekonomistlerin ortalama beklentisi yüzde 2,2. Gerçekleşme bu seviyede kalırsa dört aylık enflasyon yüzde 7,92'ye çıkacak ve memurlar için ekimde yüzde 1'e yakın bir fark oluşacak. Kamu çalışanları böylece toplu sözleşme zammı dahil yüzde 6'ya yakın artışı, geriye iki veri kalmışken garantilemiş olacak. Ekim ayı TÜFE rakamları 3 Kasım Salı günü açıklanacak.

AA Finans anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,64. Bu tahminle altı aylık enflasyon yüzde 10,09'a, Ocak'ta ödenecek enflasyon farkı yüzde 2,89'a, toplam zam oranı ise yüzde 8,03'e ulaşıyor.

Öğretmen, doktor, polis... Meslek meslek yeni maaş tablosu.

Öğretmen, doktor, polis... Meslek meslek yeni maaş tablosu.

Masadaki beş senaryo, Ocak zammını yüzde 6,67 ile yüzde 8,39 arasında gösteriyor. TCMB beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28, altı aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak ve toplam zam yüzde 6,67'de kalacak. OVP'de altı aylık enflasyon yüzde 9,04, toplam zam yüzde 7. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 10,08 ile zam yüzde 8,02. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketinde ise yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, altı aylık enflasyon yüzde 10,45 ve zam yüzde 8,39 olarak öne çıkıyor.

Sabah, meslek meslek yeni maaşları hesapladı. İşte 2027 zam tahminlerine göre yeni maaşlar:

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Bu senaryolara göre en düşük memur maaşı 74 bin 908 lira ile 76 bin 116 lira arasında olacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 lira 77 kuruştan 33 bin 631 lira ile 34 bin 172 lira arasındaki bir tutara çıkacak.

2027 Polis Maaşı

Meslek bazında tabloya bakıldığında polis memurunun 92 bin 618 liralık maaşı 98 bin 796 lira ile 100 bin 389 lira arasına yükseliyor. Başkomiserde 101 bin 242 lira olan maaş 107 bin 995 lira ile 109 bin 736 lira arasında seyredecek. 

2027 Öğretmen Maaşı

Öğretmenin 83 bin 254 liralık maaşı 88 bin 807 lira ile 90 bin 239 liraya, uzman öğretmenin 92 bin 166 liralık maaşı 98 bin 313 lira ile 99 bin 899 liraya çıkabilir.

2027 Hemşire Maaşı

Üniversite mezunu hemşirede 84 bin 845 lira olan maaş 90 bin 504 lira ile 91 bin 963 lira arasında olacak.

2027 Avukat Maaşı

Üst gelir grubunda ise avukatın 102 bin 135 liralık maaşı 108 bin 947 lira ile 110 bin 704 lira arasına, mühendisin 109 bin 185 liralık maaşı 116 bin 468 lira ile 118 bin 346 lira arasına yükseliyor. 

2027 Doktor Maaşı

Uzman doktorun 170 bin 730 lira olan maaşı 182 bin 118 lira ile 185 bin 54 lira arasında, profesörün 153 bin 208 liralık maaşı ise 163 bin 427 lira ile 166 bin 62 lira arasında şekillenecek. 

2027 Memur Maaşı Ne Zaman Belli Olacak?

Kesin rakamlar, kalan enflasyon verileri açıklandıktan sonra netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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