Memur Zammı Değişiyor: Polis, Öğretmen ve Doktor 2027 Maaşı Yeniden Hesaplandı
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Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi gözünü Ocak 2027 zammına çevirdi. Memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, doktor, polis maaşları 2027'de ne kadar artacak? Peki, en düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? İşte son verilerle meslek meslek yeni maaş tablosu.
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Memur zammı Ocak 2027'de ne kadar olacak?
Öğretmen, doktor, polis... Meslek meslek yeni maaş tablosu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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