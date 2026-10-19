Memurun Fazla Mesai Zammı Kalem Kalem Hesaplandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Memurların saat başına aldığı fazla mesai ücretinde yeni yılın rakamı netleşti. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre bugün 16 lira 55 kuruş olan saatlik ücret, ocak ayından itibaren 19 lira 85 kuruşa çıkacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, artışın memurun cebine aylık ne kadar yansıyacağını ve bu ödemeyi kimlerin alabileceğini tek tek hesapladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saatlik ücret 3 lira 30 kuruş artıyor, ayda 60 saat fazla mesai yapan memurun kazancı 198 lira yükseliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her memur bu ödemeyi alamıyor: Fazla mesai ücreti yalnızca fiilen ek çalışma yapan gruplara veriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın