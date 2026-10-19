Memurun Fazla Mesai Zammı Kalem Kalem Hesaplandı

Bütçe teklifindeki rakamlar esas alındığında saatlik fazla çalışma ücretindeki artış 3 lira 30 kuruş olacak. Bu da yaklaşık yüzde 19,94'lük bir artış anlamına geliyor. TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Murat Bal'ın paylaştığı hesaplamaya göre ayda 20 saat fazla mesai yapan bir memur bu yıl 331 lira alırken 2027'de 397 lira alacak. Aradaki fark yalnızca 66 lira.

Ayda 40 saat ek çalışan memurun fazla mesai geliri 662 liradan 794 liraya, 60 saat çalışanınki ise 993 liradan 1.191 liraya çıkacak. Bu iki grupta aylık kazanç sırasıyla 132 ve 198 lira artmış olacak.

Hesaplamalar genel saatlik ücretin doğrudan uygulanmasıyla yapıldı. Özel statüdeki personel için farklı saat ücretleri ve aylık üst sınırlar devreye girebiliyor. Yine de tablo, fazla mesai yapan memurların ek gelirindeki artışın oldukça sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde son üç ayın enflasyon verileri de yakından takip edilecek.