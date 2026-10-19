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Memurun Fazla Mesai Zammı Kalem Kalem Hesaplandı

Memurun Fazla Mesai Zammı Kalem Kalem Hesaplandı

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 19:31
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Memurların saat başına aldığı fazla mesai ücretinde yeni yılın rakamı netleşti. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre bugün 16 lira 55 kuruş olan saatlik ücret, ocak ayından itibaren 19 lira 85 kuruşa çıkacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, artışın memurun cebine aylık ne kadar yansıyacağını ve bu ödemeyi kimlerin alabileceğini tek tek hesapladı.

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Saatlik ücret 3 lira 30 kuruş artıyor, ayda 60 saat fazla mesai yapan memurun kazancı 198 lira yükseliyor.

Saatlik ücret 3 lira 30 kuruş artıyor, ayda 60 saat fazla mesai yapan memurun kazancı 198 lira yükseliyor.

Bütçe teklifindeki rakamlar esas alındığında saatlik fazla çalışma ücretindeki artış 3 lira 30 kuruş olacak. Bu da yaklaşık yüzde 19,94'lük bir artış anlamına geliyor. TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Murat Bal'ın paylaştığı hesaplamaya göre ayda 20 saat fazla mesai yapan bir memur bu yıl 331 lira alırken 2027'de 397 lira alacak. Aradaki fark yalnızca 66 lira.

Ayda 40 saat ek çalışan memurun fazla mesai geliri 662 liradan 794 liraya, 60 saat çalışanınki ise 993 liradan 1.191 liraya çıkacak. Bu iki grupta aylık kazanç sırasıyla 132 ve 198 lira artmış olacak.

Hesaplamalar genel saatlik ücretin doğrudan uygulanmasıyla yapıldı. Özel statüdeki personel için farklı saat ücretleri ve aylık üst sınırlar devreye girebiliyor. Yine de tablo, fazla mesai yapan memurların ek gelirindeki artışın oldukça sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde son üç ayın enflasyon verileri de yakından takip edilecek.

Her memur bu ödemeyi alamıyor: Fazla mesai ücreti yalnızca fiilen ek çalışma yapan gruplara veriliyor.

Her memur bu ödemeyi alamıyor: Fazla mesai ücreti yalnızca fiilen ek çalışma yapan gruplara veriliyor.

Fazla mesai ücretinin dayanağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178'inci maddesi. Ödeme, mevzuatta sayılan şartlar altında fiilen fazla çalışan personele yapılıyor. Yani bu tutar her memurun maaşına otomatik olarak eklenen bir kalem değil.

Murat Bal'ın aktardığı bilgilere göre bu ödemeden yararlanan başlıca gruplar şöyle:

  • Bakanlıkların özel kalem personeli ve makam şoförleri

  • Merkez teşkilatlarında görev yapan bazı şoförler

  • Belirli vergi dairelerinde çalışan memur ve sözleşmeli personel

  • Emniyet teşkilatının sivil personeli

  • Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil personeli

  • Fazla çalışması izinle karşılanamayan yurt personeli

  • Seçim dönemlerinde görev alan bazı çalışanlar

Bu gruplarda saatlik ödeme, genel fazla mesai ücretinin belirli katları üzerinden hesaplanabiliyor. Belediyelerde görev yapan zabıta ve itfaiye personeli gibi bazı çalışanlara ise saatlik ücret yerine aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenebiliyor.

19 lira 85 kuruşluk tutarın şimdilik bir teklif olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Rakam, bütçe kanunu TBMM'de kabul edilip yasalaşana kadar kesinleşmiş sayılmıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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