Memurun Fazla Mesai Ücreti Belli Oldu
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Memurların saat başına aldığı fazla mesai ücreti yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre bu yıl 16 lira 55 kuruş olan saatlik ücret, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Makam şoförlerinden yurt personeline, MEB idari kadrolarından üst düzey yöneticilerin yanında çalışanlara kadar farklı gruplar için ayrı tarifeler belirlendi. Yurt içi gündelik tutarları da yeniden hesaplandı.
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Tarife kadroya göre değişiyor: En yüksek saatlik ücret 33 lira 85 kuruşla MEB idari personeline ödenecek.
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Meslek meslek yeni ücretler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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