Memurun Fazla Mesai Ücreti Belli Oldu

Anadolu Ajansı'nın bütçe teklifinden derlediği bilgilere göre, genel tarifedeki artışın yanında bazı kadrolar için daha yüksek saatlik ücret uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan, makam şoförleri de dahil olmak üzere tüm personele ayda 90 saati geçmemek şartıyla saat başına 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti verilecek. Bu kalem bu yıl 17 lira 60 kuruş olarak uygulanıyordu. Aynı tutar genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için de geçerli olacak, ancak bu grupta aylık üst sınır 60 saat olarak belirlendi.

Üst düzey yöneticilerle birlikte çalışan personel de 21 lira 15 kuruşluk tarifeden yararlanacak. Kurul başkanları, genel müdürler ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları, valiler, rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanlarının yanında görev yapanlara ayda 90 saati aşmamak kaydıyla bu ücret ödenecek. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda general ve amiral rütbesindeki daire başkanı ve üstü yöneticilerle çalışan personel de bu kapsamda yer alıyor. Her makam için aylık toplam sınır 450 saat olacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan ve fazla çalışmaları karşılığında izin kullanma imkânı bulunmayan personele ise ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 19 lira 85 kuruş ek ödeme yapılacak.

Teklifteki en yüksek saatlik tutar Milli Eğitim Bakanlığı'nın idari personeline ayrıldı. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde bulunan, meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki MEB idari personeli, yasal çalışma saati bittikten sonra fiilen yaptığı mesai için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 33 lira 85 kuruş alacak.