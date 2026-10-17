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Ekonomi
Memurun Fazla Mesai Ücreti Belli Oldu

Memurun Fazla Mesai Ücreti Belli Oldu

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 12:27
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Memurların saat başına aldığı fazla mesai ücreti yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre bu yıl 16 lira 55 kuruş olan saatlik ücret, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Makam şoförlerinden yurt personeline, MEB idari kadrolarından üst düzey yöneticilerin yanında çalışanlara kadar farklı gruplar için ayrı tarifeler belirlendi. Yurt içi gündelik tutarları da yeniden hesaplandı.

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Tarife kadroya göre değişiyor: En yüksek saatlik ücret 33 lira 85 kuruşla MEB idari personeline ödenecek.

Tarife kadroya göre değişiyor: En yüksek saatlik ücret 33 lira 85 kuruşla MEB idari personeline ödenecek.

Anadolu Ajansı'nın bütçe teklifinden derlediği bilgilere göre, genel tarifedeki artışın yanında bazı kadrolar için daha yüksek saatlik ücret uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan, makam şoförleri de dahil olmak üzere tüm personele ayda 90 saati geçmemek şartıyla saat başına 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti verilecek. Bu kalem bu yıl 17 lira 60 kuruş olarak uygulanıyordu. Aynı tutar genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için de geçerli olacak, ancak bu grupta aylık üst sınır 60 saat olarak belirlendi.

Üst düzey yöneticilerle birlikte çalışan personel de 21 lira 15 kuruşluk tarifeden yararlanacak. Kurul başkanları, genel müdürler ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları, valiler, rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanlarının yanında görev yapanlara ayda 90 saati aşmamak kaydıyla bu ücret ödenecek. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda general ve amiral rütbesindeki daire başkanı ve üstü yöneticilerle çalışan personel de bu kapsamda yer alıyor. Her makam için aylık toplam sınır 450 saat olacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan ve fazla çalışmaları karşılığında izin kullanma imkânı bulunmayan personele ise ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 19 lira 85 kuruş ek ödeme yapılacak.

Teklifteki en yüksek saatlik tutar Milli Eğitim Bakanlığı'nın idari personeline ayrıldı. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde bulunan, meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki MEB idari personeli, yasal çalışma saati bittikten sonra fiilen yaptığı mesai için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 33 lira 85 kuruş alacak.

Meslek meslek yeni ücretler.

Meslek meslek yeni ücretler.

Harcırah Kanunu kapsamında verilen yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da 2027 için yeniden belirlendi. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yurt içi gündeliği 925 liradan 1260 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel sekreterleri, orgeneral ve oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisi'nin gündeliği ise 900 liradan 1230 liraya çıkacak.

Ek göstergesi 8 bin ve üzerinde olan kadrolardaki memurlar için yurt içi gündelik 1210 lira olarak uygulanacak. En alt kademedeki memur ise yeni yılda görev yolculuğu için günlük 1160 lira alacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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