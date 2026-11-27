2 Bozayı Vurulmuştu: Bakanlık'tan Açıklama Geldi, Soğuksu Milli Park Müdürü Görevden Alındı
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Ankara'daki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasıyla ilgili soruşturmada ilk somut adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Teftiş Kurulu'nun ön incelemesinin ardından Soğuksu Milli Park Müdürü'nün görevden alındığını duyurdu. Bakanlığa göre soruşturma tüm yönleriyle sürüyor, geride kalan yavrular ise fotokapanlar ve termal dronlarla gece gündüz izleniyor.
Bakanlık ilk bulguları paylaştı.
Yavrular için 25 kişilik ekip sahada.
Kış uykusu kararı henüz verilmedi.
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