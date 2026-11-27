Açıklamada, anneleri vurulan yavruların durumuna da yer verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yavruların takibi ve güvenliği için 25 kişilik uzman bir teknik ekip görevlendirdi.

Bakanlığın aktardığına göre ayıların yaşam alanının farklı noktalarına, 23'ü anlık görüntü aktarabilen toplam 45 fotokapan kuruldu. Termal kameralı 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan taramalarda yavruların sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Bakanlık, yavruların hareketlerinin ve konumlarının şu an düzenli olarak izlendiğini bildirdi.