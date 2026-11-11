Psikolog Açıkladı: 50'li Yaşları Daha Mutlu Geçirmenin Yolları

Kahn'a göre mutluluk yaşla birlikte U şeklinde bir eğri çiziyor: 50 yaş civarında en düşük seviyeye iniyor, ardından yeniden yükseliyor. 145 ülkede 70 yaş altındaki insanların iyi oluşunu inceleyen bir araştırma da bu eğrinin en düşük noktasını yaklaşık 50 yaş olarak buldu. Üstelik bu tablo hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıktı.

Kahn, gerçek mutluluğun sürekli zirvede olmak değil, kendini tatmin olmuş hissetmek olduğunu söylüyor. Bu çukuru atlatmanın yolu ise bilinçli adımlar atmaktan geçiyor.