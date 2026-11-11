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Psikolog Açıkladı: 50'li Yaşları Daha Mutlu Geçirmenin Yolları

Psikolog Açıkladı: 50'li Yaşları Daha Mutlu Geçirmenin Yolları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 17:12
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50'li yaşlar kimileri için yeni bir özgürlük dönemi, kimileri içinse beklenmedik bir boşluk anlamına geliyor. Klinik psikolog Dr. Gilly Kahn, bu dönemi mutlu geçirmek için hayatı tek bir alana bağlamamayı öneriyor. 

Gelin birlikte bakalım.

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Mutluluk, hayatın ortasında bir çukur yapıyor.

Mutluluk, hayatın ortasında bir çukur yapıyor.

Kahn'a göre mutluluk yaşla birlikte U şeklinde bir eğri çiziyor: 50 yaş civarında en düşük seviyeye iniyor, ardından yeniden yükseliyor. 145 ülkede 70 yaş altındaki insanların iyi oluşunu inceleyen bir araştırma da bu eğrinin en düşük noktasını yaklaşık 50 yaş olarak buldu. Üstelik bu tablo hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıktı.

Kahn, gerçek mutluluğun sürekli zirvede olmak değil, kendini tatmin olmuş hissetmek olduğunu söylüyor. Bu çukuru atlatmanın yolu ise bilinçli adımlar atmaktan geçiyor.

Hayatı tek bir şeyin üzerine kurmak, insanı savunmasız bırakıyor.

Hayatı tek bir şeyin üzerine kurmak, insanı savunmasız bırakıyor.

20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlar çoğu zaman kariyer, aile ya da maddi güvence gibi tek bir hedefin peşinde geçiyor. Bütün kimliğini işine ya da ebeveynliğe bağlayan biri için erken emeklilik ya da çocukların evden ayrılması büyük bir boşluk yaratabiliyor.

Kahn bu yüzden 'Anlamlı etkinliklerle uğraşın ve bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayın' diyor. Psikolog, hayatın yalnızca maddi duruma ya da herhangi tek bir şeye odaklanmaması gerektiğini vurguluyor.

Sepete yeni yumurtalar eklemek için geç değil.

Sepete yeni yumurtalar eklemek için geç değil.

Kahn, günlük hayata bilinçli olarak yeni uğraşlar eklemeyi öneriyor. Psikoloğa göre bu yeni 'yumurtaların' sosyal, duygusal hatta mesleki gelişime nasıl katkı sağlayacağını önceden bilemezsiniz.

Yıllar önce bırakılan bir hobiye geri dönmek, gönüllü çalışmak, bir yürüyüş grubuna katılmak ya da yalnızca öğrenme keyfi için bir kursa yazılmak bunun yollarından birkaçı. Amaç yeni bir beceride ustalaşmak değil; işler yolunda gitmediğinde insanı ayakta tutacak bir duygusal güvenlik ağı kurmak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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