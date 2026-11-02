article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Psikologlar Açıkladı: 60 Yaşından Sonra Hayat Kalitesini Artıran 5 Sabah Alışkanlığı

Psikologlar Açıkladı: 60 Yaşından Sonra Hayat Kalitesini Artıran 5 Sabah Alışkanlığı

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 17:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıllarca süren çalışma hayatının ardından gelen boş zaman heyecan verse de pek çok yeni emekli kendini biraz boşlukta hissedebiliyor. Üç psikolog, bu geçişi kolaylaştıran ve güne sağlıklı, olumlu bir başlangıç yapmayı sağlayan 5 adımlık bir sabah rutini üzerinde birleşti.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emeklilik yalnızca bir program değişikliği değil.

Emeklilik yalnızca bir program değişikliği değil.

Klinik psikolog Dr. Kim Chronister'a göre emeklilik, psikolojik açıdan büyük bir kimlik ve davranış değişimi. İş hayatı sosyal temas, düzen, anlam ve hedefler sunuyordu; emeklilikte ise insanlar 'Şimdi ne olacak?' diye sorgulamaya başlayabiliyor. St. John's Üniversitesi'nden klinik psikolog Dr. Robin F. Goodman da amacın, yalnızlığı ve can sıkıntısını uzak tutacak bir düzen ve amaç duygusu kurmak olduğunu söylüyor.

Psikolog Dr. Lucinda Bratini ise ne kadar küçük olursa olsun bir rutinin stresi düzenlediğini, öngörülebilirliğin de güven duygusu verdiğini belirtiyor.

1. Her gün aynı saatte kalkın ve gün ışığı alın.

1. Her gün aynı saatte kalkın ve gün ışığı alın.

Rutinin ilk adımı hafta içi her gün aynı saatte uyanmak ve kalktıktan sonra mümkün olduğunca erken doğal ışık almak. Chronister, bunun vücudun biyolojik saatini düzenlemeye yardım ettiğini söylüyor; Goodman da ışığın doğal bir ruh hali yükseltici olduğunu ekliyor.

Bratini ise aynı saatte kalkmayı hafta sonları da sürdürmeyi öneriyor. Ona göre bu ritmi korumak, günlük streslere karşı daha az duygusal tepki vermeyi sağlıyor.

2 ve 3. Kahvaltıyı bilinçli yapın, ardından hareket edin.

2 ve 3. Kahvaltıyı bilinçli yapın, ardından hareket edin.

Chronister, kahvaltıyı güne bilinçli bir geçiş olarak görmeyi ve bitter çikolata, kuruyemiş, çekirdek, kimchi ve muz gibi ruh halini iyileştirebilecek besinlere yer vermeyi öneriyor. Bratini de güne işlenmemiş, iltihabı artırmayan besinlerle başlamanın beyin sağlığını destekleyebileceğini belirtiyor.

Kahvaltının ardından 20-30 dakika hareket etmek de rutinin parçası. Goodman'a göre yürüyüş, esneme, yoga, zumba ya da tai chi hafta boyunca dönüşümlü yapılabiliyor. Bir tanıdıkla birlikte egzersiz yapmak ise sosyal bağları da güçlendiriyor.

4. Size anlam katan bir şeyle uğraşın.

4. Size anlam katan bir şeyle uğraşın.

Chronister, ne yapacağını henüz bilmeyenlerin farklı etkinlikleri deneyerek kendine bir 'tadım tabağı' oluşturmasını öneriyor. Goodman ise neye değer verdiğinizi düşünmenizi tavsiye ediyor: Emekli bir avukat ücretsiz hukuki destek verebilir, hayvanları seven biri barınakta gönüllü olabilir.

Gönüllülük, sevdiğiniz bir projeye zaman ayırmak, torunlarla vakit geçirmek ya da doğayla buluşmak da iyi seçenekler. Goodman'a göre gençken bir kenara bırakılan hayaller de iyi bir başlangıç noktası olabilir.

5. Yeni bir beceriyi başkalarıyla birlikte öğrenin.

5. Yeni bir beceriyi başkalarıyla birlikte öğrenin.

Son adım hem sosyal temas hem de yeni bir beceri sunan bir etkinlik bulmak. Chronister, beceri öğrenmenin emeklilikte özgüveni artırdığını, bu yüzden beceri geliştirmeyi de içeren bir sosyal grubun ideal olduğunu söylüyor. El işi, golf, kitap kulübü, yazı grubu ya da yabancı dil kursu bu seçeneklerden bazıları.

Bratini de yeni beceriler kazanmanın zihinsel işlevleri korumaya ve güçlendirmeye yardım edebileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın