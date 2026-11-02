Psikologlar Açıkladı: 60 Yaşından Sonra Hayat Kalitesini Artıran 5 Sabah Alışkanlığı

Klinik psikolog Dr. Kim Chronister'a göre emeklilik, psikolojik açıdan büyük bir kimlik ve davranış değişimi. İş hayatı sosyal temas, düzen, anlam ve hedefler sunuyordu; emeklilikte ise insanlar 'Şimdi ne olacak?' diye sorgulamaya başlayabiliyor. St. John's Üniversitesi'nden klinik psikolog Dr. Robin F. Goodman da amacın, yalnızlığı ve can sıkıntısını uzak tutacak bir düzen ve amaç duygusu kurmak olduğunu söylüyor.

Psikolog Dr. Lucinda Bratini ise ne kadar küçük olursa olsun bir rutinin stresi düzenlediğini, öngörülebilirliğin de güven duygusu verdiğini belirtiyor.