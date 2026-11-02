Psikologlar Açıkladı: 60 Yaşından Sonra Hayat Kalitesini Artıran 5 Sabah Alışkanlığı
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Yıllarca süren çalışma hayatının ardından gelen boş zaman heyecan verse de pek çok yeni emekli kendini biraz boşlukta hissedebiliyor. Üç psikolog, bu geçişi kolaylaştıran ve güne sağlıklı, olumlu bir başlangıç yapmayı sağlayan 5 adımlık bir sabah rutini üzerinde birleşti.
İşte detaylar...
Emeklilik yalnızca bir program değişikliği değil.
1. Her gün aynı saatte kalkın ve gün ışığı alın.
2 ve 3. Kahvaltıyı bilinçli yapın, ardından hareket edin.
4. Size anlam katan bir şeyle uğraşın.
5. Yeni bir beceriyi başkalarıyla birlikte öğrenin.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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