Bilecik'teki Emekliler Köyünü Görenler Avrupa Sanıyor

Emekliler bahçelerinden topladıkları ürünlerle salça, tarhana ve zeytinyağı yapıyor. Bazı aileler tavuk ve kaz da besliyor. Köyde komşuluk ilişkileri ve yardımlaşma da en az bahçeler kadar önemli. Sakinler bu yaşamın asıl güzelliğinin aralarındaki dostluk olduğunu söylüyor.