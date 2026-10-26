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Bilecik'teki Emekliler Köyünü Görenler Avrupa Sanıyor

Bilecik'teki Emekliler Köyünü Görenler Avrupa Sanıyor

Bilecik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 10:36
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Emekli olunca şehrin gürültüsünden uzaklaşıp bahçeli bir evde sakin bir hayat sürmek pek çok kişinin hayali. Bilecik'te bir grup emekli ise bu hayali yıllar önce gerçeğe dönüştürdü. Sakarya Nehri kıyısında kurdukları köyü görenler kendilerini Avrupa'da bir kasabada sanıyor.

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Hikaye 1996 yılında üç arkadaşın kurduğu kooperatifle başladı.

Hikaye 1996 yılında üç arkadaşın kurduğu kooperatifle başladı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Çayköyü'nde yer alan Emekliler Köyü'nün temelleri 1996'da atıldı. Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen, 100 dönümlük bir arazide yapı kooperatifi kurdu. Köy için Sakarya Nehri kıyısındaki doğayla iç içe bir bölge seçildi.

Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'ten 35 emekli bir araya geldi.

Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'ten 35 emekli bir araya geldi.

Kooperatife üç ilden toplam 35 emekli katıldı. 2000 yılında 38 evin inşaatı tamamlandı. Bugün köyde yaklaşık 100 kişi yaşıyor.

Her ev yaklaşık 1 dönümlük araziye sahip.

Her ev yaklaşık 1 dönümlük araziye sahip.

Köydeki her ev yaklaşık 1 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Bu alanın yalnızca 80 metrekaresi eve ayrılmış, geri kalanı ise yeşil alan ve tarım için kullanılıyor. Emekliler, vakitlerinin çoğunu bahçede geçiriyor. Her hanede domates, zeytin, incir ve nar yetiştiriliyor.

Salçasını, tarhanasını ve zeytinyağını kendileri hazırlıyorlar.

Salçasını, tarhanasını ve zeytinyağını kendileri hazırlıyorlar.

Emekliler bahçelerinden topladıkları ürünlerle salça, tarhana ve zeytinyağı yapıyor. Bazı aileler tavuk ve kaz da besliyor. Köyde komşuluk ilişkileri ve yardımlaşma da en az bahçeler kadar önemli. Sakinler bu yaşamın asıl güzelliğinin aralarındaki dostluk olduğunu söylüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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