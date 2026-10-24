İstanbul'u Bırakıp Köyüne Döndü: ORKÖY Desteğiyle Yeni Bir Sayfa Açtı
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Büyük şehirde yıllarca çalıştı ama istediği kazancı bir türlü elde edemedi. Sonunda valizini toplayıp köyüne döndü ve hayatını orman üretim işçiliğiyle kazanmaya başladı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Bedri Şenol, ORKÖY'den aldığı 1,3 milyon TL'lik krediyle eski traktörünü yenisiyle değiştirdi.
İşte detaylar.
İstanbul'dan Köyüne Döndü
"ORKÖY İle Orman Köylümüzün Yanındayız"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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