İstanbul'u Bırakıp Köyüne Döndü: ORKÖY Desteğiyle Yeni Bir Sayfa Açtı

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Yeşilköy’de yaşayan Bedri Şenol, uzun yıllar İstanbul'da çalıştı. Ancak gurbette beklediği geliri elde edemeyince köyüne geri dönmeye karar verdi.

Köyde eski bir traktör alan Şenol, orman üretim işçisi olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra yetkililerden ORKÖY kredilerini öğrendi.

1,3 Milyon TL'nin Yüzde 20'si Hibe

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ORKÖY (Orman Köylülerinin Kalkındırılması) kapsamında traktörünü yenilemek için başvuru yapan Şenol'un talebi kabul edildi.

Şenol'a verilen kredi 1,3 milyon TL. Bu tutarın yüzde 20'si hibe, kalan kısım ise 7 yıl boyunca faizsiz olarak geri ödenecek. Yeni traktörüne kavuşan Şenol, kendisine destek olan Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Büyük şehirlerde yaşayan bazı köylülerin yakınları da benzer bir destek alırlarsa köylerine dönüp orman üretiminde çalışabileceklerini söyledi.