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İstanbul'u Bırakıp Köyüne Döndü: ORKÖY Desteğiyle Yeni Bir Sayfa Açtı

İstanbul'u Bırakıp Köyüne Döndü: ORKÖY Desteğiyle Yeni Bir Sayfa Açtı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 08:53
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Büyük şehirde yıllarca çalıştı ama istediği kazancı bir türlü elde edemedi. Sonunda valizini toplayıp köyüne döndü ve hayatını orman üretim işçiliğiyle kazanmaya başladı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Bedri Şenol, ORKÖY'den aldığı 1,3 milyon TL'lik krediyle eski traktörünü yenisiyle değiştirdi. 

İşte detaylar. 

İHA

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İstanbul'dan Köyüne Döndü

İstanbul'dan Köyüne Döndü

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Yeşilköy’de yaşayan Bedri Şenol, uzun yıllar İstanbul'da çalıştı. Ancak gurbette beklediği geliri elde edemeyince köyüne geri dönmeye karar verdi.

Köyde eski bir traktör alan Şenol, orman üretim işçisi olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra yetkililerden ORKÖY kredilerini öğrendi.

1,3 Milyon TL'nin Yüzde 20'si Hibe

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ORKÖY (Orman Köylülerinin Kalkındırılması) kapsamında traktörünü yenilemek için başvuru yapan Şenol'un talebi kabul edildi.

Şenol'a verilen kredi 1,3 milyon TL. Bu tutarın yüzde 20'si hibe, kalan kısım ise 7 yıl boyunca faizsiz olarak geri ödenecek. Yeni traktörüne kavuşan Şenol, kendisine destek olan Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Büyük şehirlerde yaşayan bazı köylülerin yakınları da benzer bir destek alırlarsa köylerine dönüp orman üretiminde çalışabileceklerini söyledi.

"ORKÖY İle Orman Köylümüzün Yanındayız"

"ORKÖY İle Orman Köylümüzün Yanındayız"

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü de yaptığı açıklamada ORKÖY desteklerinin kırsal ekonomiyi güçlendirdiğini, istihdam sağladığını ve kırdan kente göçü azalttığını vurguladı. Tarım, hayvancılık, yenilenebilir enerji ve küçük işletme kredileriyle orman köylülerinin gelirinin artırıldığı belirtildi.

Bölge Müdürlüğü, Şenol'un ormanda çalıştığı anları da 'ORKÖY ile orman köylümüzün yanındayız' notuyla paylaştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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