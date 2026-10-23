Her Biri Sadece 3 Santimetre: 500 Minik Vazodan 6 Ayda Sanat Eseri Yaptı

Tabii her şey ilk seferde yolunda gitmedi. Mustafa Oruç, ilk denemelerde istediği sonucu alamadığını ve birleştirme sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlattı. Çalışma boyunca her biri yalnızca 3 santimetre büyüklüğünde olan yaklaşık 5 bin minik vazo yapım aşamasında ziyan oldu.

İlk etapta beş sıra halinde ilerlemeyi denedi ama vazonun alt kısmı çöktü. Bunun üzerine yöntemini değiştiren usta, her gün yalnızca bir sıra ekleyerek ilerlemeye karar verdi. Sabırla, sıra sıra yükselen vazo, yaklaşık 6 ayın sonunda tamamlandı.

'Her Deneme Beni Başarıya Biraz Daha Yaklaştırdı'

Mustafa Oruç, bu çalışmaya herhangi bir maddi beklentiyle başlamadığını, Kütahya'da daha önce yapılmamış bir eser ortaya koymak istediğini söylüyor. Eserin çekimlerini ve tanıtımını ise oğlu Abdullah Oruç üstlendi.