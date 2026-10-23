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Yaşam
Her Biri Sadece 3 Santimetre: 500 Minik Vazodan 6 Ayda Sanat Eseri Yaptı

Her Biri Sadece 3 Santimetre: 500 Minik Vazodan 6 Ayda Sanat Eseri Yaptı

Kütahya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 08:41
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Bir vazo düşünün ama tek parça değil... Yüzlerce minicik vazonun birleşmesiyle oluşmuş! Kütahyalı çini ustası Mustafa Oruç, oğlu Abdullah Oruç ile birlikte tam olarak bunu yaptı. Yaklaşık 500 adet, 3 santimetrelik minik vazoyu bir araya getiren usta, 6 ay süren zorlu bir çalışmanın sonunda hayalini gerçeğe dönüştürdü. Üstelik yapım aşamasında binler minik vazo da çöpe gitti. Oğlunun sosyal medyada paylaştığı video da kısa sürede yoğun ilgi gördü. 

İşte detaylar. 

İHA

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3 Santimetrelik 500 Minik Vazo

3 Santimetrelik 500 Minik Vazo

Kütahya'nın çini geleneğine farklı bir yorum katmak isteyen Mustafa Oruç, bu kez alışılmışın dışında bir işe girişti. Çalışmanın hazırlık aşamasında her biri 3 santimetre büyüklüğünde yaklaşık 500 minik vazo üretildi.

Her bir parçanın ayrı ayrı hazırlanması, işlenmesi, kurutulması ve birleştirmeye uygun hale getirilmesi gerekti. Üstelik sadece üretmek yetmiyordu. Bu minik vazoların şekillerini koruyarak doğru biçimde bir araya getirilmesi, işin en dikkat isteyen kısmıydı.

İlk Denemede Alt Kısım Çöktü

İlk Denemede Alt Kısım Çöktü

Tabii her şey ilk seferde yolunda gitmedi. Mustafa Oruç, ilk denemelerde istediği sonucu alamadığını ve birleştirme sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlattı. Çalışma boyunca her biri yalnızca 3 santimetre büyüklüğünde olan yaklaşık 5 bin minik vazo yapım aşamasında ziyan oldu.

İlk etapta beş sıra halinde ilerlemeyi denedi ama vazonun alt kısmı çöktü. Bunun üzerine yöntemini değiştiren usta, her gün yalnızca bir sıra ekleyerek ilerlemeye karar verdi. Sabırla, sıra sıra yükselen vazo, yaklaşık 6 ayın sonunda tamamlandı.

'Her Deneme Beni Başarıya Biraz Daha Yaklaştırdı'

Mustafa Oruç, bu çalışmaya herhangi bir maddi beklentiyle başlamadığını, Kütahya'da daha önce yapılmamış bir eser ortaya koymak istediğini söylüyor. Eserin çekimlerini ve tanıtımını ise oğlu Abdullah Oruç üstlendi.

'Farklı bir şey olsun, Kütahya'da ilk defa yapılan bir şey olsun istedim. Maddi bir beklentiyle yapmadım. Yapıyorum, deniyorum, bazen kırılıyor. Her denemede daha da heyecanlandım. Her deneme, başarıya biraz daha yaklaşmamı sağladı.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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