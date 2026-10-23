Her Biri Sadece 3 Santimetre: 500 Minik Vazodan 6 Ayda Sanat Eseri Yaptı
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Bir vazo düşünün ama tek parça değil... Yüzlerce minicik vazonun birleşmesiyle oluşmuş! Kütahyalı çini ustası Mustafa Oruç, oğlu Abdullah Oruç ile birlikte tam olarak bunu yaptı. Yaklaşık 500 adet, 3 santimetrelik minik vazoyu bir araya getiren usta, 6 ay süren zorlu bir çalışmanın sonunda hayalini gerçeğe dönüştürdü. Üstelik yapım aşamasında binler minik vazo da çöpe gitti. Oğlunun sosyal medyada paylaştığı video da kısa sürede yoğun ilgi gördü.
İşte detaylar.
3 Santimetrelik 500 Minik Vazo
İlk Denemede Alt Kısım Çöktü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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