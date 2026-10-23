ABD'de Yeni Trend: Para Verip Hiç Tanımadıkları Kişilerin Düğününe Katılıyorlar
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Düğüne davetsiz gitmek denince aklımıza ya utanç verici bir an ya da bir komedi filmi gelir. Ama ABD'de bu iş artık bambaşka bir boyuta taşındı, üstelik çiftlerin onayıyla! San Diego'lu bir çiftin kurduğu 'Not a Wedding Crasher' adlı site, düğününde boş sandalye kalan çiftlerle tanımadıkları birinin düğününe katılmak isteyenleri buluşturuyor. Kısa sürede yaklaşık 20 bin kişi siteye kayıt oldu.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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