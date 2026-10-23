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ABD'de Yeni Trend: Para Verip Hiç Tanımadıkları Kişilerin Düğününe Katılıyorlar

ABD'de Yeni Trend: Para Verip Hiç Tanımadıkları Kişilerin Düğününe Katılıyorlar

Düğün
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 12:10
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Düğüne davetsiz gitmek denince aklımıza ya utanç verici bir an ya da bir komedi filmi gelir. Ama ABD'de bu iş artık bambaşka bir boyuta taşındı, üstelik çiftlerin onayıyla! San Diego'lu bir çiftin kurduğu 'Not a Wedding Crasher' adlı site, düğününde boş sandalye kalan çiftlerle tanımadıkları birinin düğününe katılmak isteyenleri buluşturuyor. Kısa sürede yaklaşık 20 bin kişi siteye kayıt oldu. 

İşte detaylar. 

Fortune

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Fikir Bir Randevu Gecesinde Doğdu

Fikir Bir Randevu Gecesinde Doğdu

Siteyi kuran Jeff ve Karina Besen, 19 yıllık evli bir çift. Fikir, haftalık randevu gecelerinde yapacak yeni bir şey bulamadıkları bir dönemde ortaya çıktı. Jeff, bir düğüne gitmeyi ne kadar özlediğini fark etti ve aklına şu soru geldi: 'Neden tanımadığın birinin düğününe gidemiyorsun?'

Çift, sektörü araştırıp bir yazılımcıyla çalıştıktan sonra siteyi 2026'nın mart ayında hayata geçirdi. Site aracılığıyla gerçekleşen ilk düğün mayıs ayında Los Angeles'ta yapıldı ve Besen çifti bu düğüne kendileri katıldı.

Koltuk Fiyatları 25 Dolardan Başlıyor

Koltuk Fiyatları 25 Dolardan Başlıyor

Sitede koltuk fiyatları, mütevazı bir kır düğünü için 25 dolardan başlayıp şık bir salon düğünü için 150-160 dolara kadar çıkıyor. Fortune'un aktardığına göre ortalama fiyat yaklaşık 50 dolar. Platform her koltuk ücretinden yüzde 20 komisyon alıyor.

Fortune'un 20 Ekim tarihli haberine göre siteye yaklaşık 20 bin kişi kayıt oldu, bin kadar misafir yaklaşık 60 düğüne katıldı. Çiftlerin tek bir boş sandalyeden 60 kişilik yere kadar ilan verebildiği belirtiliyor.

Kimlik Doğrulaması Yapılıyor, Son Söz Çiftin

Kimlik Doğrulaması Yapılıyor, Son Söz Çiftin

Peki herkes istediği düğüne gidebiliyor mu? 

Hayır! Misafir adayları önce kimlik ve yüz taramasıyla doğrulamadan geçiyor. Ardından gitmek istedikleri düğünü seçip neden katılmak istediklerini kısa bir notla anlatıyorlar.

Son kararı ise çift veriyor. Onay alan misafir, düğün mekanının adını ve adresini ancak bu aşamada öğreniyor. Hediye getirmek ise zorunlu değil. Jeff Besen'e göre çiftler aslında misafirlerini kendileri seçiyor.

Boş Sandalyeler Çiftlere Pahalıya Patlıyor

Çiftler neden yabancıları düğünlerine kabul etsin? 

Cevap son derece basit: Maliyet. The Knot'un araştırmasına göre ABD'de ortalama bir düğün 34 bin 200 dolara, misafir başına maliyet ise 292 dolara mal oluyor. Son dakika iptalleri ya da mekanın minimum kişi şartı, çiftleri boş sandalyeler için para ödemek zorunda bırakıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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