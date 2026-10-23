ABD'de Yeni Trend: Para Verip Hiç Tanımadıkları Kişilerin Düğününe Katılıyorlar

Siteyi kuran Jeff ve Karina Besen, 19 yıllık evli bir çift. Fikir, haftalık randevu gecelerinde yapacak yeni bir şey bulamadıkları bir dönemde ortaya çıktı. Jeff, bir düğüne gitmeyi ne kadar özlediğini fark etti ve aklına şu soru geldi: 'Neden tanımadığın birinin düğününe gidemiyorsun?'

Çift, sektörü araştırıp bir yazılımcıyla çalıştıktan sonra siteyi 2026'nın mart ayında hayata geçirdi. Site aracılığıyla gerçekleşen ilk düğün mayıs ayında Los Angeles'ta yapıldı ve Besen çifti bu düğüne kendileri katıldı.