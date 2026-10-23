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Küçük Oğlunun Tek Bir Cümlesi Yetti: Benzin İstasyonunda Başlayan Evlat Edinme Hikayesi

Küçük Oğlunun Tek Bir Cümlesi Yetti: Benzin İstasyonunda Başlayan Evlat Edinme Hikayesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 11:49
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Her gün uğradığınız marketteki kasiyerle birkaç dakikalık bir sohbetin hayatınızı değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan D'Amber Davis için tam olarak böyle oldu. Düzenli olarak uğradığı benzin istasyonundaki kasiyer, ona doğacak bebeğine bakamayacağını söyledi. Davis'in küçük oğlunun arabada söylediği tek bir cümle ise iki kadının ve bir bebeğin hayatını tamamen değiştirdi. 

İşte detaylar. 

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Kasada Yapılan Kısa Bir Sohbet

Kasada Yapılan Kısa Bir Sohbet

D'Amber Davis, Georgia'nın Jackson kentindeki bir benzin istasyonunun düzenli müşterisiydi ve kasiyer Katelyn Sparks ile her uğrayışında kısa sohbetler ediyordu. Yine böyle bir gün Sparks, 33 haftalık hamile olduğunu ve bebeğine bakamayacağını anlattı.

Davis aslında bir süredir evlat edinmeyi düşünüyordu. Hatta Georgia'nın resmi evlat edinme portallarını incelemişti. Ama bunu okulunu bitirip birikim yaptıktan sonra, daha ileride yapmayı planlıyordu.

'Anne, O Bebeği Almalıyız'

Davis, arabaya döndüğünde duyduklarını küçük oğluna anlattı. Oğlunun cevabı ise netti: 'Anne, o bebeği almalıyız!'

Bu sözler Davis'in aklından çıkmadı. Ertesi gün yeniden benzin istasyonuna giden Davis, Sparks'a bebeği evlat edinip edinemeyeceğini doğrudan sordu. Sparks ise bu teklife hemen evet dedi.

Hamilelik Boyunca Doktora Gitmemişti

Hamilelik Boyunca Doktora Gitmemişti

Davis, kısa süre sonra Sparks'ın hamileliği boyunca hiç doktor kontrolüne gitmediğini öğrendi. Sağlıklı bir doğum için hemen harekete geçti ve Sparks için bir kadın doğum muayenesi ayarladı.

Bir süre sonra Nolan dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilo 400 gram doğan bebeğin hayatına Davis de dahil oldu. Davis, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Onun bana ihtiyacı olduğunu düşünmüştüm ama asıl benim ona ihtiyacım varmış.'

Biyolojik Annesiyle Bağını Koparmadı

Biyolojik Annesiyle Bağını Koparmadı

Hikayenin en güzel yanı ise iki kadının bağının kopmaması. Sparks, Nolan'ın hayatında yer almaya devam ediyor ve Davis'i 'bir nevi ablası' gibi gördüğünü söylüyor. Davis de Nolan'ın kökenini hiçbir zaman saklamayacağını vurguluyor.

Davis, Nolan'ı ailesine katmak için evlat edinme sürecini başlattı. Ancak hukuki işlemlerin tamamlandığına ilişkin kesin bilgi bulunmadığından, evlat edinmenin resmen sonuçlandığını söylemek doğru olmaz.

Yerel televizyon kanalı 13WMAZ'ın YouTube'da paylaştığı hikaye kısa sürede binlerce görüntülenme aldı. Davis de ailesinin hikayesini sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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