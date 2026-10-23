Küçük Oğlunun Tek Bir Cümlesi Yetti: Benzin İstasyonunda Başlayan Evlat Edinme Hikayesi
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Her gün uğradığınız marketteki kasiyerle birkaç dakikalık bir sohbetin hayatınızı değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan D'Amber Davis için tam olarak böyle oldu. Düzenli olarak uğradığı benzin istasyonundaki kasiyer, ona doğacak bebeğine bakamayacağını söyledi. Davis'in küçük oğlunun arabada söylediği tek bir cümle ise iki kadının ve bir bebeğin hayatını tamamen değiştirdi.
İşte detaylar.
Kasada Yapılan Kısa Bir Sohbet
Hamilelik Boyunca Doktora Gitmemişti
Biyolojik Annesiyle Bağını Koparmadı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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