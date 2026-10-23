Küçük Oğlunun Tek Bir Cümlesi Yetti: Benzin İstasyonunda Başlayan Evlat Edinme Hikayesi

D'Amber Davis, Georgia'nın Jackson kentindeki bir benzin istasyonunun düzenli müşterisiydi ve kasiyer Katelyn Sparks ile her uğrayışında kısa sohbetler ediyordu. Yine böyle bir gün Sparks, 33 haftalık hamile olduğunu ve bebeğine bakamayacağını anlattı.

Davis aslında bir süredir evlat edinmeyi düşünüyordu. Hatta Georgia'nın resmi evlat edinme portallarını incelemişti. Ama bunu okulunu bitirip birikim yaptıktan sonra, daha ileride yapmayı planlıyordu.

'Anne, O Bebeği Almalıyız'

Davis, arabaya döndüğünde duyduklarını küçük oğluna anlattı. Oğlunun cevabı ise netti: 'Anne, o bebeği almalıyız!'

Bu sözler Davis'in aklından çıkmadı. Ertesi gün yeniden benzin istasyonuna giden Davis, Sparks'a bebeği evlat edinip edinemeyeceğini doğrudan sordu. Sparks ise bu teklife hemen evet dedi.