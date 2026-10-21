Ölü Bulduğu Adamın Evine Yerleşen Polis, 4 Yıl Sonra Mirasçılara Dava Açtı

İddialara göre Sguros, adli tıp kurumuna kendisini West'in arkadaşı olarak tanıttı ve West'in yaşayan hiçbir akrabası olmadığını söyledi. Ancak soruşturma sırasında West'in yasal mirasçılarının olduğu ortaya çıktı.

Sguros'un ayrıca evin vergilerini ve faturalarını West adına ödediği, ölen adamın kimlik bilgilerini kullanarak belediyeden tadilat izni aldığı ve West'in imzasını taklit ettiği öne sürülüyor. İzin başvurusunda kullanılan noter imzası ve mührünün de sahte olduğu iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Sguros'un, yetkisi olmadan polis veri tabanlarından West'in kayıtlarını araştırdığı da belirtiliyor.