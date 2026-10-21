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Ölü Bulduğu Adamın Evine Yerleşen Polis, 4 Yıl Sonra Mirasçılara Dava Açtı

Ölü Bulduğu Adamın Evine Yerleşen Polis, 4 Yıl Sonra Mirasçılara Dava Açtı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 14:02 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 14:14
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ABD'nin Florida eyaletinde bir polis memuru, görev sırasında evinde ölü bulunan bir adamın evine el koyduğu ve onun kimliğini kullandığı iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmaya göre polis, ölen adamın adına tadilat izni aldı, faturalarını ödedi ve sonunda evin gerçek mirasçılarına dava açtı. 

İşte detaylar. 

NBC Miami

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Kontrol Çağrısı Aldı

Kontrol Çağrısı Aldı

Olay, 11 Temmuz 2022'de Lauderhill kentinde başladı. Bir komşunun endişelenmesi üzerine eve giden polis ekipleri, 71 yaşındaki Dennis West'i evinde ölü buldu. West'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi. Lauderhill Polis Departmanı'nda görevli 35 yaşındaki Brian Louis Sguros da o gün olay yerine destek için giden polisler arasındaydı.

Broward County Şerif Ofisi'nin (BSO) açıklamasına göre Sguros'un, 1 Ağustos 2022'de herhangi bir yasal hakkı olmadan evin kontrolünü ele geçirdiği iddia ediliyor. Soruşturmacılar, Sguros'un West'i önceden tanıdığına dair herhangi bir iz bulunmadığını belirtti.

Ölen Adamın Kimliğini Kullandı

Ölen Adamın Kimliğini Kullandı

İddialara göre Sguros, adli tıp kurumuna kendisini West'in arkadaşı olarak tanıttı ve West'in yaşayan hiçbir akrabası olmadığını söyledi. Ancak soruşturma sırasında West'in yasal mirasçılarının olduğu ortaya çıktı.

Sguros'un ayrıca evin vergilerini ve faturalarını West adına ödediği, ölen adamın kimlik bilgilerini kullanarak belediyeden tadilat izni aldığı ve West'in imzasını taklit ettiği öne sürülüyor. İzin başvurusunda kullanılan noter imzası ve mührünün de sahte olduğu iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Sguros'un, yetkisi olmadan polis veri tabanlarından West'in kayıtlarını araştırdığı da belirtiliyor.

Mirasçılardan 214 Bin Dolar Talep Etti

Mirasçılardan 214 Bin Dolar Talep Etti

Bir süre sonra West'in gerçek mirasçıları bulundu. Şubat 2026'da Sguros, evdeki tadilatlar için cebinden 214 bin dolardan fazla harcadığını öne sürerek mirasçılara dava açtı. Sguros, yaptığı işlerle evin değerinin yaklaşık 500 bin dolara çıktığını da iddia etti. Bu tutarlar, polis memurunun kendi beyanlarına dayanıyor.

Lauderhill Polis Departmanı'nın bilgi vermesiyle başlayan soruşturma ise BSO ve Broward İlçesi Emlak Değerleme Ofisi tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Temmuz'da ücretli izne çıkarılan Sguros, 20 Ekim'de tutuklandı ve ücretsiz idari izne ayrıldı. Polis memuru; resmi belgede sahtecilik, ölen bir kişinin kimlik bilgilerini kullanma, sahtecilik yoluyla dolandırıcılık ve bilişim suçları gibi suçlamalarla karşı karşıya. Tabii suçlamalar henüz mahkemede kanıtlanmış değil.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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