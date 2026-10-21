Ölü Bulduğu Adamın Evine Yerleşen Polis, 4 Yıl Sonra Mirasçılara Dava Açtı
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ABD'nin Florida eyaletinde bir polis memuru, görev sırasında evinde ölü bulunan bir adamın evine el koyduğu ve onun kimliğini kullandığı iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmaya göre polis, ölen adamın adına tadilat izni aldı, faturalarını ödedi ve sonunda evin gerçek mirasçılarına dava açtı.
İşte detaylar.
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Kontrol Çağrısı Aldı
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Ölen Adamın Kimliğini Kullandı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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