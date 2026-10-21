Tek Bir Zeytin Ağacı Bile Olmayan Ülke, Dünya Zeytin Toplama Şampiyonu Oldu
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Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası'nda sürpriz bir kazanan çıktı. Şampiyonluğu, topraklarında tek bir zeytin ağacı bile bulunmayan Finlandiya kazandı. Finlandiya takımı, 45 dakikada elleriyle 55,4 kilo zeytin toplayarak rakiplerini geride bıraktı.
İşte detaylar.
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Hırvat Adasında 10 Takım Yarıştı
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45 Dakikada 55,4 Kilo Zeytin
Geçen Yıl Dördüncü Olmuşlardı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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