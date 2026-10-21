Tek Bir Zeytin Ağacı Bile Olmayan Ülke, Dünya Zeytin Toplama Şampiyonu Oldu

Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası'nın dokuzuncusu, Hırvatistan'ın Brač Adası'ndaki yaklaşık 1.500 nüfuslu Postira kasabasında düzenlendi. İlki 2017'de yapılan şampiyona, 2019'da en iyi yaratıcı turizm deneyimi ödülünü almıştı.

Bu yılki yarışmaya Finlandiya, İsveç, Sırbistan, Litvanya, Polonya, Çekya, ABD, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan birer takım ile dijital göçebelerden oluşan uluslararası bir takım katıldı. Her takımda iki kadın ve iki erkek olmak üzere dört kişi yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Fransa ise bu yıl yarışmaya katılmadı.