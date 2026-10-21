article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tek Bir Zeytin Ağacı Bile Olmayan Ülke, Dünya Zeytin Toplama Şampiyonu Oldu

Tek Bir Zeytin Ağacı Bile Olmayan Ülke, Dünya Zeytin Toplama Şampiyonu Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 11:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası'nda sürpriz bir kazanan çıktı. Şampiyonluğu, topraklarında tek bir zeytin ağacı bile bulunmayan Finlandiya kazandı. Finlandiya takımı, 45 dakikada elleriyle 55,4 kilo zeytin toplayarak rakiplerini geride bıraktı. 

İşte detaylar. 

Olive Oil Times

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hırvat Adasında 10 Takım Yarıştı

Hırvat Adasında 10 Takım Yarıştı

Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası'nın dokuzuncusu, Hırvatistan'ın Brač Adası'ndaki yaklaşık 1.500 nüfuslu Postira kasabasında düzenlendi. İlki 2017'de yapılan şampiyona, 2019'da en iyi yaratıcı turizm deneyimi ödülünü almıştı.

Bu yılki yarışmaya Finlandiya, İsveç, Sırbistan, Litvanya, Polonya, Çekya, ABD, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan birer takım ile dijital göçebelerden oluşan uluslararası bir takım katıldı. Her takımda iki kadın ve iki erkek olmak üzere dört kişi yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Fransa ise bu yıl yarışmaya katılmadı.

45 Dakikada 55,4 Kilo Zeytin

45 Dakikada 55,4 Kilo Zeytin

Yarışmanın kuralları basit ama zorluydu. Takımların 45 dakika boyunca hiçbir mekanik alet kullanmadan, yalnızca elleriyle zeytin toplaması gerekiyordu. Yarışmacılar, topladıkları zeytinleri geleneksel çuval bezinden yapılmış önlüklerde biriktirip takım kasalarına aktardı. Sürenin bitiminde zeytinler, yerel tarım kooperatifinin yetkilisinin gözetiminde tartıldı. Sonuçlar, ödül törenine kadar gizli tutuldu.

İşte ilk beş:

  • Finlandiya: 55,4 kilo

  • Çekya: 48,4 kilo

  • Polonya: 46,6 kilo

  • Bosna-Hersek: 43,6 kilo

  • Hırvatistan: 43,2 kilo

Geçen Yıl Dördüncü Olmuşlardı

Geçen Yıl Dördüncü Olmuşlardı

Geçen yıl dördüncü olan Finlandiya, bu yıl en yakın rakibi Çekya'ya 7 kilo fark atarak şampiyon oldu. Zeytinin neredeyse hiç yetişmediği bir ülkeden gelen takımın başarısı, en çok da Finliler'in kendisini şaşırttı.

Takım kaptanı Petri Utriainen, şampiyonluğun ardından duygularını şöyle anlattı:

'Finlandiya'da tek bir zeytin ağacımız bile yok ve şimdi dünya şampiyonuyuz. İnanılmaz!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın