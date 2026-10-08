2026 - 2027 Zeytin Hasadı Yevmiyeleri Belli Oldu

Ziraat Odası'nın açıklamasına göre işbaşı ve nakliye ücretleri bu yevmiyelere dahil değil. Yani işçilerin tarlaya ulaşımı için ödenecek ücret, belirlenen günlük ücretin dışında tutuluyor. Ayrıca açıklanan rakamların bağlayıcı olmadığı, tavsiye niteliğinde olduğu da belirtildi.