2026 - 2027 Zeytin Hasadı Yevmiyeleri Belli Oldu
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2026-2027 zeytin hasadı dönemi öncesinde tavsiye edilen işçi yevmiyeleri açıklandı. Bandırma Ziraat Odası'nın belirlediği ücretler, işin türüne göre 1.300 TL ile 1.900 TL arasında değişiyor.
İşte detaylar.
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Zeytin Hasadı Yevmiyesi Ne Kadar? İşte 2026-2027 Ücretleri
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Yol ve İşbaşı Ücreti Yevmiyeye Dahil Değil
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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