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2026 - 2027 Zeytin Hasadı Yevmiyeleri Belli Oldu

2026 - 2027 Zeytin Hasadı Yevmiyeleri Belli Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 12:42
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2026-2027 zeytin hasadı dönemi öncesinde tavsiye edilen işçi yevmiyeleri açıklandı. Bandırma Ziraat Odası'nın belirlediği ücretler, işin türüne göre 1.300 TL ile 1.900 TL arasında değişiyor.

İşte detaylar. 

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Zeytin Hasadı Yevmiyesi Ne Kadar? İşte 2026-2027 Ücretleri

Zeytin Hasadı Yevmiyesi Ne Kadar? İşte 2026-2027 Ücretleri

Bandırma Ziraat Odası, 2026-2027 zeytin hasadı sezonu için tavsiye niteliğindeki günlük işçi ücretlerini bir ilanla duyurdu. Açıklanan yevmiyeler şöyle:

  • Kadın işçi: 1.300 TL

  • Taraklı makineyle silkme işçisi: 1.600 TL

  • Motorlu silkme işçisi: 1.900 TL

Çalışma Saatleri

Yevmiyeler, 08.00 ile 16.00 saatleri arasındaki çalışma için belirlendi.

Yol ve İşbaşı Ücreti Yevmiyeye Dahil Değil

Yol ve İşbaşı Ücreti Yevmiyeye Dahil Değil

Ziraat Odası'nın açıklamasına göre işbaşı ve nakliye ücretleri bu yevmiyelere dahil değil. Yani işçilerin tarlaya ulaşımı için ödenecek ücret, belirlenen günlük ücretin dışında tutuluyor. Ayrıca açıklanan rakamların bağlayıcı olmadığı, tavsiye niteliğinde olduğu da belirtildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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