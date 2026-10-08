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Orman Yangınında Vücudunun Yüzde 40'ı Yanmıştı: Luna Ailesine Kavuştu

Orman Yangınında Vücudunun Yüzde 40'ı Yanmıştı: Luna Ailesine Kavuştu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 12:26
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Temmuz ayında çıkan orman yangınında vücudunun yaklaşık yüzde 40'ı yanan kedi Luna, 2 aydan uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. 10 yaşındaki Luna, emekli öğretmen sahiplerine teslim edildi.

İşte detaylar. 

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Vücudunun Yüzde 40'ı Yanmıştı

Vücudunun Yüzde 40'ı Yanmıştı

Kumluca'da 29 Temmuz'da çıkan orman yangını Yazır ve Belen mahallelerini etkiledi, ardından Adrasan bölgesine yayıldı. Yangın, 30 Temmuz sabahı havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede çalışan görevliler, özellikle jandarma personeli, vücudunun yaklaşık yüzde 40'ı yanmış bir kediyle karşılaştı. Ekipler, kedinin üzerine su dökerek acısını hafifletmeye çalıştı.

Kedinin üzerindeki çip okutulunca, 10 yaşındaki Luna'nın sahipli olduğu da ortaya çıktı.

"Luna Savaşçı Bir Çocuk"

"Luna Savaşçı Bir Çocuk"

Luna, Kemer'deki bir veteriner kliniğinde veteriner hekim Olgun Aslan ve ekibi tarafından tedavi altına alındı. Tedavi 2 aydan uzun sürdü. Bu süreçte Luna'nın nefes almakta zorlanması ve organ yetmezliği riskiyle de mücadele edildi.

Veteriner hekim Bünyamin Kargı, Luna için 'Luna savaşçı bir çocuktu' dedi ve ona uzun bir ömür diledi.

Luna Ailesine Kavuştu

Tedavisi tamamlanan Luna, sahipleri emekli öğretmen Huriye ve Halit Konukseven çiftine teslim edildi. Huriye Konukseven, kavuşmanın ardından mutluluğunu şöyle dile getirdi: 'Çok mutluyum. Luna ile birlikteyiz.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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