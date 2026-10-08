Orman Yangınında Vücudunun Yüzde 40'ı Yanmıştı: Luna Ailesine Kavuştu

Luna, Kemer'deki bir veteriner kliniğinde veteriner hekim Olgun Aslan ve ekibi tarafından tedavi altına alındı. Tedavi 2 aydan uzun sürdü. Bu süreçte Luna'nın nefes almakta zorlanması ve organ yetmezliği riskiyle de mücadele edildi.

Veteriner hekim Bünyamin Kargı, Luna için 'Luna savaşçı bir çocuktu' dedi ve ona uzun bir ömür diledi.

Luna Ailesine Kavuştu

Tedavisi tamamlanan Luna, sahipleri emekli öğretmen Huriye ve Halit Konukseven çiftine teslim edildi. Huriye Konukseven, kavuşmanın ardından mutluluğunu şöyle dile getirdi: 'Çok mutluyum. Luna ile birlikteyiz.'