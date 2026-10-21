Spotify'dan Yapay Zeka Müziğine Müdahale: 50 Milyondan Fazla Parça Önerilerden Çıkarıldı
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Müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen düşük kaliteli içeriklere karşı yürüttüğü mücadelenin bilançosunu açıkladı. Şirket, son bir yılda 50 milyondan fazla parçayı öneri listelerinden çıkardı. Bununla da kalmadı! Kuralları ciddi ya da tekrar tekrar ihlal eden 75 milyondan fazla spam parça da platformdan tamamen silindi.
İşte detaylar.
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50 Milyon Parça Önerilerden Çıkarıldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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