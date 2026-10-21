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Yaşam
Spotify'dan Yapay Zeka Müziğine Müdahale: 50 Milyondan Fazla Parça Önerilerden Çıkarıldı

Spotify'dan Yapay Zeka Müziğine Müdahale: 50 Milyondan Fazla Parça Önerilerden Çıkarıldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 08:47
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Müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen düşük kaliteli içeriklere karşı yürüttüğü mücadelenin bilançosunu açıkladı. Şirket, son bir yılda 50 milyondan fazla parçayı öneri listelerinden çıkardı. Bununla da kalmadı! Kuralları ciddi ya da tekrar tekrar ihlal eden 75 milyondan fazla spam parça da platformdan tamamen silindi. 

İşte detaylar. 

Spotify

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50 Milyon Parça Önerilerden Çıkarıldı

50 Milyon Parça Önerilerden Çıkarıldı

Spotify, 20 Ekim'de yayımladığı 'Bir Yılın Ardından: Spotify'da İnsan Sanatını Öne Çıkarmak' başlıklı açıklamasında, son bir yılda yapay zeka ile üretilen ve 'slop' olarak adlandırılan düşük kaliteli içerikler ile spam parçalara yönelik çalışmalarını paylaştı.

Şirket, son altı ayda öneri sistemini güncelleyerek bu tür içerikleri ayıkladığını ve gerçek sanatçıların müziğini daha görünür hale getirdiğini açıkladı. Spotify editörleri de çalma listelerini hazırlarken spam ya da slop olarak tespit edilen içerikleri dışarıda bırakıyor.

Yapay Zeka Şarkıları Nasıl Tespit Ediliyor?

Yapay Zeka Şarkıları Nasıl Tespit Ediliyor?

Peki Spotify bu parçaları nasıl tespit ediyor? 

Şirket; dinleyici etkileşimi ve geri bildirimlerini, yükleme alışkanlıklarını, parça bilgilerini ve üçüncü taraf yapay zeka tespit araçlarını bir arada kullanıyor. Toplu yüklemeler, kopya parçalar, arama sonuçlarını manipüle etmeye yönelik isimlendirmeler, spam çalma listesi ağları ve yapay olarak kısaltılmış parçalar da hedefte.

Spotify'ın verilerine göre yapay zeka ile üretilmiş olma ihtimali yüksek parçaların, 2024'ten bu yana uygulanan 1.000 dinlenmelik telif eşiğinin altında kalma olasılığı diğerlerine göre 10 kat daha fazla.

Sanatçılar İçin Yeni Koruma Dönemi

Sanatçılar İçin Yeni Koruma Dönemi

Spotify, sanatçıları korumak için yeni adımlar da attı. Sanatçıların, adlarıyla yayımlanan şarkıları profillerinde görünmeden önce inceleyebilmesini sağlayan 'Sanatçı Profili Koruması' özelliği yıl sonuna kadar tüm sanatçılara açılacak. Şu ana kadar binlerce sanatçı bu özelliğin beta sürümüne katıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan 'sanal sanatçılar' ise artık varsayılan olarak editoryal ve algoritmik önerilerde yer almayacak. Fakat dinleyici bu hesapları takip ederse önerilerde görünebilecek. Sanatçılar her gün on binlerce parça için yapay zeka kullanımını beyan ediyor ve Spotify bu bilgileri dinleyicilere daha görünür biçimde sunmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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