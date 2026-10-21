Spotify'dan Yapay Zeka Müziğine Müdahale: 50 Milyondan Fazla Parça Önerilerden Çıkarıldı

Spotify, 20 Ekim'de yayımladığı 'Bir Yılın Ardından: Spotify'da İnsan Sanatını Öne Çıkarmak' başlıklı açıklamasında, son bir yılda yapay zeka ile üretilen ve 'slop' olarak adlandırılan düşük kaliteli içerikler ile spam parçalara yönelik çalışmalarını paylaştı.

Şirket, son altı ayda öneri sistemini güncelleyerek bu tür içerikleri ayıkladığını ve gerçek sanatçıların müziğini daha görünür hale getirdiğini açıkladı. Spotify editörleri de çalma listelerini hazırlarken spam ya da slop olarak tespit edilen içerikleri dışarıda bırakıyor.