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Uzaylı Kaçırılmalarına Karşı Dua Önermişti: Şeytan Çıkarma Ayinleriyle Tanınan Rahip 1 Yıl Susacak

Uzaylı Kaçırılmalarına Karşı Dua Önermişti: Şeytan Çıkarma Ayinleriyle Tanınan Rahip 1 Yıl Susacak

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:54
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Joe Rogan, Tucker Carlson ve Shawn Ryan gibi isimlerin programlarına konuk olan ve şeytan çıkarma ayinleriyle tanınan Katolik rahip Chad Ripperger, bir yıl boyunca kamuoyu önünde konuşmayacak. Denver Başpiskoposluğu'nun açıklamasına göre bu talep, Başpiskopos James Golka ile yapılan bir görüşmenin ardından geldi. Ripperger'in ise talebi 'hemen kabul ettiği' belirtildi. 

İşte detaylar. 

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Ünlü Şeytan Çıkarıcı Rahip 1 Yıl Kamuoyu Önüne Çıkmayacak

Ünlü Şeytan Çıkarıcı Rahip 1 Yıl Kamuoyu Önüne Çıkmayacak

Denver Başpiskoposluğu, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada Başpiskopos James Golka'nın, Ripperger'den kamuya açık konuşmalara ve röportajlara bir yıl boyunca ara vermesini istediğini duyurdu. Açıklamada bu sürecin, rahibin bağlı olduğu Society of the Most Sorrowful Mother topluluğuna ve topluluğun hizmet ettiği insanlara odaklanmasını sağlayacağı ifade edildi.

Başpiskoposluk, düzenlemenin bir yılın sonunda yeniden değerlendirileceğini de ekledi. Ripperger, LifeSiteNews'e yaptığı kısa açıklamada 'Başpiskopos benden kamuya açık konuşmalara ara vermemi istedi' dedi ve konuya ilişkin soruların Başpiskoposluğa yöneltilmesini istedi.

Uzaylı Kaçırmalarına Karşı Dua Önerisi Gündem Olmuştu

Uzaylı Kaçırmalarına Karşı Dua Önerisi Gündem Olmuştu

Başpiskoposluk, bir yıllık ara kararının özel nedenini açıklamadı. Ancak karar öncesinde gündeme gelen bir röportaj, Ripperger'in sıra dışı açıklamalarını yeniden dikkat çekici hale getirdi.

OSV News'in aktardığına göre, 18 Ekim'de yayımlanan bir röportajda Ripperger, uzaylılar tarafından kaçırılma vakalarına karşı İsa'nın adını anarak dua edilmesini önerdi. Gelenekçi Katolik platformu Sensus Fidelium'a konuşan rahip, bu konuda bir kitaba da atıfta bulundu.

Bu açıklama ile bir yıllık ara kararı arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir doğrulama ise yapılmadı.

Podcast Röportajları Milyonlarca Kez İzlendi

Podcast Röportajları Milyonlarca Kez İzlendi

62 yaşındaki Ripperger, 1997'de rahip olarak atandı ve 2017'den bu yana Denver Başpiskoposluğu'nda görev yapıyor. Kitapları, konferansları ve sosyal medya videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan rahip, son dönemde Joe Rogan, Tucker Carlson ve Shawn Ryan'ın programlarına konuk oldu.

Daily Caller'ın haberine göre bu programlarda okültizm, bağımlılık, komünizm ve cin çarpması gibi konuları konuşan Ripperger'in röportajları milyonlarca kez izlendi. Rahibin dünya elitlerine yönelik bazı tartışmalı iddiaları da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. LifeSiteNews'e göre Ripperger, karar nedeniyle aralarında LifeSiteNews'in 30. yıl galasının da bulunduğu bazı etkinliklere katılımını iptal etti.

Kilisede Benzer Bir Karar Daha Önce de Verilmişti

Kilisede Benzer Bir Karar Daha Önce de Verilmişti

Başpiskoposluk, Ripperger'in kilisedeki statüsünde bir değişiklik olmadığını ve 'iyi durumda bir rahip' olmaya devam ettiğini doğruladı. Açıklamada rahibin şeytan çıkarma hizmeti ve talebi karşılama biçimi için de teşekkür edildi.

Benzer bir karar haziran ayında da gündeme gelmişti. 

Washington Kardinali Robert McElroy, UFO'ları şeytani varlıklarla ilişkilendiren paylaşımları sonrası Monsenyör Stephen Rossetti'yi şeytan çıkarıcılık görevinden almıştı. McElroy daha sonra kararın UFO'larla ilgili olmadığını, yüksek profilli şeytan çıkarıcılara karşı ciddi bir itirazı olduğunu söyledi ve bu görevin 'çok özel' ve 'kutsal' olduğunu vurguladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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