Uzaylı Kaçırılmalarına Karşı Dua Önermişti: Şeytan Çıkarma Ayinleriyle Tanınan Rahip 1 Yıl Susacak
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Joe Rogan, Tucker Carlson ve Shawn Ryan gibi isimlerin programlarına konuk olan ve şeytan çıkarma ayinleriyle tanınan Katolik rahip Chad Ripperger, bir yıl boyunca kamuoyu önünde konuşmayacak. Denver Başpiskoposluğu'nun açıklamasına göre bu talep, Başpiskopos James Golka ile yapılan bir görüşmenin ardından geldi. Ripperger'in ise talebi 'hemen kabul ettiği' belirtildi.
İşte detaylar.
Ünlü Şeytan Çıkarıcı Rahip 1 Yıl Kamuoyu Önüne Çıkmayacak
Uzaylı Kaçırmalarına Karşı Dua Önerisi Gündem Olmuştu
Podcast Röportajları Milyonlarca Kez İzlendi
Kilisede Benzer Bir Karar Daha Önce de Verilmişti
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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