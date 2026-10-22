Uzaylı Kaçırılmalarına Karşı Dua Önermişti: Şeytan Çıkarma Ayinleriyle Tanınan Rahip 1 Yıl Susacak

Denver Başpiskoposluğu, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada Başpiskopos James Golka'nın, Ripperger'den kamuya açık konuşmalara ve röportajlara bir yıl boyunca ara vermesini istediğini duyurdu. Açıklamada bu sürecin, rahibin bağlı olduğu Society of the Most Sorrowful Mother topluluğuna ve topluluğun hizmet ettiği insanlara odaklanmasını sağlayacağı ifade edildi.

Başpiskoposluk, düzenlemenin bir yılın sonunda yeniden değerlendirileceğini de ekledi. Ripperger, LifeSiteNews'e yaptığı kısa açıklamada 'Başpiskopos benden kamuya açık konuşmalara ara vermemi istedi' dedi ve konuya ilişkin soruların Başpiskoposluğa yöneltilmesini istedi.