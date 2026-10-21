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Büyükannesine Gelen 11 Milyon Dolarlık Miras Mektubundaki Tuzağı Tek Bir Detay Ele Verdi

Büyükannesine Gelen 11 Milyon Dolarlık Miras Mektubundaki Tuzağı Tek Bir Detay Ele Verdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 15:03
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ABD'de bir kadının büyükannesine gelen mektup, ilk bakışta hayatını değiştirecek bir servetin kapısını açmış gibi görünüyordu. Hiç tanımadıkları bir akrabadan kaldığı iddia edilen 11 milyon dolarlık miras söz konusuydu. Ancak mektubu dikkatle inceleyen torun, tek bir ayrıntıyla bunun bir dolandırıcılık tuzağı olduğunu anladı. 

İşte detaylar. 

The Wealth Advisor

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Hiç Tanımadıkları Bir Akrabadan Milyon Dolarlık Miras

Hiç Tanımadıkları Bir Akrabadan Milyon Dolarlık Miras

Güvenlik konusundaki paylaşımlarıyla tanınan TikTok kullanıcısı Cathy Pedrayes, büyükannesinin postalarıyla ilgilenirken bir avukatlık bürosundan gelmiş gibi görünen bir mektup buldu. Mektupta, ailenin 'Maria' adlı bir akrabasının öldüğü ve geride 11 milyon dolarlık bir miras bıraktığı yazıyordu.

Üstelik mektup oldukça inandırıcı görünüyordu. Gerçek bir hukuk bürosunun adını taşıyor ve ailenin kişisel bilgilerini içeriyordu. Ancak ailenin Maria adında bir akrabadan haberi yoktu.

E-Posta Adresi Her Şeyi Ele Verdi

E-Posta Adresi Her Şeyi Ele Verdi

Pedrayes'e göre mektuptaki en büyük uyarı işareti, avukatın iletişim bilgileriydi. Milyonlarca dolarlık bir mirası yönettiğini iddia eden 'avukat', büro adresi yerine sıradan bir Outlook e-posta adresi kullanıyordu. Mektuptaki telefon numarasının alan kodu da hukuk bürosunun bulunduğu bölgeyle uyuşmuyordu.

Pedrayes, bu tür mektupların amacının kişiyi cevap vermeye ikna etmek ve ardından hiçbir zaman gelmeyecek bir para için 'işlem ücreti' talep etmek olduğunu anlattı. Aile mektuba yanıt vermediği için herhangi bir para kaybı yaşanmadı.

Böyle Bir Mektup Gelirse Ne Yapmalı?

Böyle Bir Mektup Gelirse Ne Yapmalı?

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) de benzer miras dolandırıcılıklarına karşı uyarıyor. Böyle bir mektup ya da e-posta aldığınızda dikkat etmeniz gerekenler ise şöyle:

  • Yanıt vermeyin: Beklenmedik bir servet vaat eden yabancılara para ya da kişisel bilgi göndermeyin.

  • Kendiniz doğrulayın: Mektupta belirtilen avukatı veya hukuk bürosunu, mektuptaki iletişim bilgilerine güvenmek yerine bağımsız olarak bulduğunuz bilgiler üzerinden kontrol edin.

  • Ücret taleplerine dikkat edin: 'İşlem', 'vergi' ya da 'dosya' ücreti istenmesi en büyük alarm işaretidir.

  • Bildirin: Şüpheli durumları yetkili kurumlara bildirin.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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