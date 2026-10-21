Büyükannesine Gelen 11 Milyon Dolarlık Miras Mektubundaki Tuzağı Tek Bir Detay Ele Verdi
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ABD'de bir kadının büyükannesine gelen mektup, ilk bakışta hayatını değiştirecek bir servetin kapısını açmış gibi görünüyordu. Hiç tanımadıkları bir akrabadan kaldığı iddia edilen 11 milyon dolarlık miras söz konusuydu. Ancak mektubu dikkatle inceleyen torun, tek bir ayrıntıyla bunun bir dolandırıcılık tuzağı olduğunu anladı.
İşte detaylar.
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Hiç Tanımadıkları Bir Akrabadan Milyon Dolarlık Miras
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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