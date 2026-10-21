Büyükannesine Gelen 11 Milyon Dolarlık Miras Mektubundaki Tuzağı Tek Bir Detay Ele Verdi

Güvenlik konusundaki paylaşımlarıyla tanınan TikTok kullanıcısı Cathy Pedrayes, büyükannesinin postalarıyla ilgilenirken bir avukatlık bürosundan gelmiş gibi görünen bir mektup buldu. Mektupta, ailenin 'Maria' adlı bir akrabasının öldüğü ve geride 11 milyon dolarlık bir miras bıraktığı yazıyordu.

Üstelik mektup oldukça inandırıcı görünüyordu. Gerçek bir hukuk bürosunun adını taşıyor ve ailenin kişisel bilgilerini içeriyordu. Ancak ailenin Maria adında bir akrabadan haberi yoktu.