Eski Fotoğraflardaki İnsanlar Neden Olduğundan Daha Yaşlı Görünüyor?
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Annenizin, babanızın ya da büyükanne ve büyükbabanızın gençlik fotoğraflarına baktığınızda siz de şaşırıyor musunuz? Eski fotoğraftaki kişiler 25 yaşında ama sanki çok daha olgun! Peki eskiden insanlar gerçekten daha mı yaşlı görünüyordu?
Upworthy'nin derlediği açıklamalara göre bu durumun ardında tek bir neden yok. Halk sağlığından çalışma koşullarına, güneş kreminden modaya kadar pek çok etken bu algıyı şekillendiriyor.
İşte detaylar.
Aslında Onlar Yaşlı Değil, Biz Daha Genç Görünüyoruz
1. Temiz Su, Güvenli Gıda ve Daha Hafif İşler
3. Güneş Kremi ve Diş Bakımı
5. Beynimiz Eski Modayı Yaşlılıkla İlişkilendiriyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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