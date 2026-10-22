Eski Fotoğraflardaki İnsanlar Neden Olduğundan Daha Yaşlı Görünüyor?

Annenizin, babanızın ya da büyükanne ve büyükbabanızın gençlik fotoğraflarına baktığınızda siz de şaşırıyor musunuz? Eski fotoğraftaki kişiler 25 yaşında ama sanki çok daha olgun! Peki eskiden insanlar gerçekten daha mı yaşlı görünüyordu?

Upworthy'nin derlediği açıklamalara göre bu durumun ardında tek bir neden yok. Halk sağlığından çalışma koşullarına, güneş kreminden modaya kadar pek çok etken bu algıyı şekillendiriyor.

İşte detaylar.

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