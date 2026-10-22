Ziyaretçinin Düşürdüğü Bir Paket Cips, Mağaranın Ekosistemini Altüst Etti!

Mağaranın nem oranı yüzde 90 ile 100 arasında. Bu da cipslerin içindeki mısırın kısa sürede yumuşamasına yol açtı. NPS'nin ifadesiyle mısır, mikrobik yaşam ve mantarlar için mükemmel bir ortama dönüştü.

Sonra sıra misafirlere geldi. Mağara cırcır böcekleri, akarlar, örümcekler ve sinekler bu yeni besin kaynağının etrafında geçici bir besin zinciri oluşturdu. Üstelik bu canlılar, küfü çevredeki yüzeylere de taşıdı.

Korucular Temizliği Diş Fırçasıyla Yaptı

Korucular, mağara yüzeylerindeki yabancı kalıntıları ve küfleri temizlemek için yaklaşık 20 dakika harcadı. Bir korucu, küf ve mantar halkalarını tek tek diş fırçasıyla temizledi.

NPS, bu olayı insanların küçük ve önemsiz gördüğü davranışların bile doğal yaşam üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini anlatmak için kullandı. Neyse ki mağaradaki yaşam normale döndü!