Ziyaretçinin Düşürdüğü Bir Paket Cips, Mağaranın Ekosistemini Altüst Etti!
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Yere düşen tep bir paket cips, ne kadar tehlikeli olabilir ki? Çoğumuz için en fazla 'Eyvah, döküldü!' dedirtecek bir an, ABD'deki Carlsbad Mağaraları'nda koskoca bir ekosistem için bambaşka bir anlam taşıdı. Milli Park Servisi'nin paylaştığı bu olay, tek bir paket cipsle mağaranın hassas ekosistemini nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. Çünkü bu hata, mağarada küften böceklere uzanan koca bir zincir reaksiyon başlattı.
İşte detaylar.
Mağaranın Ortasında Bir Paket Cips
Nem Cipsleri Bir Küf Yuvasına Çevirdi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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