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Ziyaretçinin Düşürdüğü Bir Paket Cips, Mağaranın Ekosistemini Altüst Etti!

Ziyaretçinin Düşürdüğü Bir Paket Cips, Mağaranın Ekosistemini Altüst Etti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 12:49
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Yere düşen tep bir paket cips, ne kadar tehlikeli olabilir ki? Çoğumuz için en fazla 'Eyvah, döküldü!' dedirtecek bir an, ABD'deki Carlsbad Mağaraları'nda koskoca bir ekosistem için bambaşka bir anlam taşıdı. Milli Park Servisi'nin paylaştığı bu olay, tek bir paket cipsle mağaranın hassas ekosistemini nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. Çünkü bu hata, mağarada küften böceklere uzanan koca bir zincir reaksiyon başlattı. 

İşte detaylar. 

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Mağaranın Ortasında Bir Paket Cips

Mağaranın Ortasında Bir Paket Cips

New Mexico'daki Carlsbad Mağaraları Milli Parkı'nı ziyaret eden biri, 2023 yazında mağaranın en büyük salonlarından Big Room'da patikanın dışına bir paket Cheetos düşürdü. Milli Park Servisi (NPS), olayı Eylül 2024'te Facebook hesabında paylaşarak mağaranın hassas ekosistemine dikkat çekti.

Mağaranın korunması için ziyaretçilerin içeriye yalnızca sade su almasına izin veriliyor. Bunun nedeni, yiyeceklerin mağaradaki canlıları etkileyebilmesi ve doğal ortamda bulunmayan maddelerin küf oluşumuna yol açabilmesi. Cips paketi de bu kurala neden uyulması gerektiğini gösteren çarpıcı bir örneğe dönüştü.

Nem Cipsleri Bir Küf Yuvasına Çevirdi

Nem Cipsleri Bir Küf Yuvasına Çevirdi

Mağaranın nem oranı yüzde 90 ile 100 arasında. Bu da cipslerin içindeki mısırın kısa sürede yumuşamasına yol açtı. NPS'nin ifadesiyle mısır, mikrobik yaşam ve mantarlar için mükemmel bir ortama dönüştü.

Sonra sıra misafirlere geldi. Mağara cırcır böcekleri, akarlar, örümcekler ve sinekler bu yeni besin kaynağının etrafında geçici bir besin zinciri oluşturdu. Üstelik bu canlılar, küfü çevredeki yüzeylere de taşıdı.

Korucular Temizliği Diş Fırçasıyla Yaptı

Korucular, mağara yüzeylerindeki yabancı kalıntıları ve küfleri temizlemek için yaklaşık 20 dakika harcadı. Bir korucu, küf ve mantar halkalarını tek tek diş fırçasıyla temizledi.

NPS, bu olayı insanların küçük ve önemsiz gördüğü davranışların bile doğal yaşam üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini anlatmak için kullandı. Neyse ki mağaradaki yaşam normale döndü!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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