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Antalya da Karadeniz de Geride Kaldı: Emeklilikte Yerleşilmek İstenen Yer Belli Oldu

Antalya da Karadeniz de Geride Kaldı: Emeklilikte Yerleşilmek İstenen Yer Belli Oldu

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 17:51
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Şehir hayatının kalabalığından kaçıp sakin bir yaşam kurmak pek çok kişinin emeklilik hayali. Onedio'nun 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Emekli olunca hangi şehre yerleşirsin?' anketine 2.036 kişi katıldı. Okurların tercihi Antalya sahillerini de Karadeniz yaylalarını da geride bıraktı; her 6 kişiden biri ise emekli olabileceğine inanmıyor.

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Ege kasabaları yüzde 44 ile açık ara zirvede.

Ege kasabaları yüzde 44 ile açık ara zirvede.

Ankette en çok oyu 896 kişiyle 'Ege kasabası (Ayvalık, Datça, Urla gibi)' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 44'ü, emeklilik yıllarını zeytinlikler, taş evler ve sakin koylarla bilinen Ege kasabalarında geçirmek istiyor. Bu oran, ikinci sıradaki cevabın neredeyse 3 katı.

Ege'nin bu kasabaları son yıllarda büyük şehirden kaçanların da gözde adresi haline geldi. İstanbul'u bırakıp Ayvalık'a yerleşen ünlüler arasında oyuncu Aslıhan Gürbüz ve Burcu Biricik de bulunuyor.

Bayram ve yaz aylarında ise bu kasabaların nüfusu kat kat artıyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 75 bin kişinin yaşadığı Ayvalık'ın nüfusu, 2024 Kurban Bayramı'nda 1 milyona yaklaşmıştı.

Her 6 kişiden biri "Emeklilik mi? O ne?" dedi.

Her 6 kişiden biri "Emeklilik mi? O ne?" dedi.

Anketin ikinci sırasında ise esprili ama düşündürücü bir cevap yer aldı. 'Emeklilik mi? O ne?' seçeneğini 325 kişi işaretledi. Yani katılımcıların yüzde 16'sı, emekli olabileceği bir günü hayal bile edemiyor.

Bu cevap, çalışma hayatının giderek uzadığı bir dönemde okurların kaygısını yansıtıyor. SGK verilerine göre emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı 2026'nın ilk yarısında 2 milyon 233 bini aştı.

Akdeniz üçüncü, Karadeniz yaylası son sırada.

Akdeniz üçüncü, Karadeniz yaylası son sırada.

Üçüncü sırada 213 oy ve yüzde 10,5'lik payla 'Akdeniz sahili (Antalya, Fethiye gibi)' seçeneği var. Onu 194 oyla (yüzde 9,5) 'Yurt dışına yerleşirim' diyenler izledi.

Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyenler de az değil. 'Yaşadığım şehirden çıkmam' diyenlerin sayısı 155 (yüzde 7,6) olurken, 'Memleketime dönerim' diyenler 153 kişide (yüzde 7,5) kaldı.

Listenin son sırasında ise yüzde 4,9 ve 100 oyla 'Karadeniz yaylası' yer aldı. Doğal güzellikleriyle bilinen yaylalar, okurların emeklilik planlarında Ege ve Akdeniz'in gerisinde kaldı.

"Emekli olunca hangi şehre yerleşirsin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Emekli olunca hangi şehre yerleşirsin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Ege kasabası (Ayvalık, Datça, Urla gibi) / 896 oy

2. Emeklilik mi? O ne? / 325 oy

3. Akdeniz sahili (Antalya, Fethiye gibi) / 213 oy

4. Yurt dışına yerleşirim / 194 oy

5. Yaşadığım şehirden çıkmam / 155 oy

6. Memleketime dönerim / 153 oy

7. Karadeniz yaylası / 100 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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