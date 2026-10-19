Antalya da Karadeniz de Geride Kaldı: Emeklilikte Yerleşilmek İstenen Yer Belli Oldu
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Şehir hayatının kalabalığından kaçıp sakin bir yaşam kurmak pek çok kişinin emeklilik hayali. Onedio'nun 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Emekli olunca hangi şehre yerleşirsin?' anketine 2.036 kişi katıldı. Okurların tercihi Antalya sahillerini de Karadeniz yaylalarını da geride bıraktı; her 6 kişiden biri ise emekli olabileceğine inanmıyor.
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Ege kasabaları yüzde 44 ile açık ara zirvede.
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Her 6 kişiden biri "Emeklilik mi? O ne?" dedi.
Akdeniz üçüncü, Karadeniz yaylası son sırada.
"Emekli olunca hangi şehre yerleşirsin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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