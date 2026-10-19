Antalya da Karadeniz de Geride Kaldı: Emeklilikte Yerleşilmek İstenen Yer Belli Oldu

Anketin ikinci sırasında ise esprili ama düşündürücü bir cevap yer aldı. 'Emeklilik mi? O ne?' seçeneğini 325 kişi işaretledi. Yani katılımcıların yüzde 16'sı, emekli olabileceği bir günü hayal bile edemiyor.

Bu cevap, çalışma hayatının giderek uzadığı bir dönemde okurların kaygısını yansıtıyor. SGK verilerine göre emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı 2026'nın ilk yarısında 2 milyon 233 bini aştı.