Emeklilerin Çoğu Vatandaşlık Maaşı Alamayacak: İsa Karakaş Nedenini Açıkladı

Karakaş'a göre emeklilerin büyük bölümü bu destekten yararlanamayacak. Sınır en düşük emekli maaşı baz alınarak çizildiği için emeklilerin çoğu, sistemin gelir eşiğinin üzerinde kalarak kendiliğinden kapsam dışına düşüyor. Hanede emekli maaşının yanında başka bir gelir de varsa, eşiğin aşılması daha da kolaylaşıyor.

Vatandaşlık maaşı başvurusunda belge istenecek mi?

Hayır. Karakaş'a göre vatandaştan ayrıca evrak talep edilmeyecek. Gelir tespiti tapu, SGK ve banka kayıtları üzerinden otomatik olarak yapılacak; sistem başvuru sahibinin durumunu kendisi kontrol edecek.