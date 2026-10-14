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Emeklilerin Çoğu Vatandaşlık Maaşı Alamayacak: İsa Karakaş Nedenini Açıkladı

Emeklilerin Çoğu Vatandaşlık Maaşı Alamayacak: İsa Karakaş Nedenini Açıkladı

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 17:02
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SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027'de hayata geçirilmesi beklenen vatandaşlık maaşıyla ilgili en çok merak edilen soruları TGRT Haber'deki canlı yayında yanıtladı. Karakaş'a göre destekte belirleyici olan kişinin değil, hanenin toplam geliri olacak. Öngörülen sınır ise 23.552 TL. Bu eşik, emeklilerin önemli bir kısmının sistemin dışında kalacağı anlamına geliyor.

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Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl verilecek?

Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl verilecek?

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen uygulama, Karakaş'ın anlatımıyla Gelir Tamamlayıcı Sistem (GTS) üzerinden işleyecek. Modelin mantığı oldukça yalın: Hanenin toplam geliri belirlenen eşiğin altında kalıyorsa, aradaki fark devlet tarafından tamamlanacak.

Karakaş, nakdi ödemelerin bir kart sistemi üzerinden yapılmasının düşünüldüğünü de aktardı. Aile destek programı ve 3600 ek gösterge gibi uzun süredir beklenen düzenlemelerin de 2027 içinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Emekliler vatandaşlık maaşı alabilecek mi?

Emekliler vatandaşlık maaşı alabilecek mi?

Karakaş'a göre emeklilerin büyük bölümü bu destekten yararlanamayacak. Sınır en düşük emekli maaşı baz alınarak çizildiği için emeklilerin çoğu, sistemin gelir eşiğinin üzerinde kalarak kendiliğinden kapsam dışına düşüyor. Hanede emekli maaşının yanında başka bir gelir de varsa, eşiğin aşılması daha da kolaylaşıyor.

Vatandaşlık maaşı başvurusunda belge istenecek mi?

Hayır. Karakaş'a göre vatandaştan ayrıca evrak talep edilmeyecek. Gelir tespiti tapu, SGK ve banka kayıtları üzerinden otomatik olarak yapılacak; sistem başvuru sahibinin durumunu kendisi kontrol edecek.

Vatandaşlık maaşı ne kadar?

Vatandaşlık maaşı ne kadar?

Rakam henüz net değil. Gelir Tamamlayıcı Sistem'in mantığı gereği destek, hanenin geliri ile 23.552 TL'lik eşik arasındaki farkı kapatmaya yönelik olacağından her ailenin alacağı miktar kendi gelir durumuna göre değişecek.

Vatandaşlık maaşın şartları.

Vatandaşlık maaşın şartları.

Karakaş'ın paylaştığı bilgiye göre vatandaşlık maaşında gelir sınırı 23.552 TL olarak öngörülüyor. Dikkat çeken ayrıntı, bu rakamın asgari ücret yerine en düşük emekli maaşı esas alınarak belirlenmesi.

Değerlendirmede kişi başına düşen gelire değil, hanenin toplam gelirine bakılacak. Evde birden fazla kişi gelir elde ediyorsa bu gelirlerin tamamı toplanarak hesaba katılacak.

Vatandaşlık maaşı başvurular ne zaman?

Vatandaşlık maaşı başvurular ne zaman?

Karakaş'ın paylaştığı takvime göre başvuruların Aralık 2026'da pilot illerde başlaması planlanıyor. 

Vatandaşlık maaşında ilk ödeme ne zaman yapılacak?

İlk ödemelerin Ocak-Mart 2027 döneminde hesaplara geçmesi, uygulamanın ise 2027 yılı içinde 81 ilin tamamına yayılması öngörülüyor.

Vatandaşlık maaşı pilot iller belli oldu mu?

Pilot uygulamanın hangi illerde başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Karakaş, desteklerin bölgeye göre farklılaşabileceğini vurguladı. Erzurum, Erzincan ve Kars gibi kışın sert geçtiği illerde yakıt desteği verilebileceğini, sıcak iklimli illerde ise böyle bir ihtiyaç doğmayabileceğini belirtti.

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Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Karakaş'ın aktardığına göre programda üç grup öne çıkıyor. İlki çocuk sayısı fazla olan aileler. Kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ve bakıma muhtaç yaşlılar da öncelikli değerlendirilecek gruplar arasında yer alıyor.

Bu kesimlerin hem gelir kaybına hem de bakım ve sağlık giderlerine daha açık olması, destek tasarımında ağırlık kazanmalarının başlıca nedeni olarak görülüyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilecek mi?

Dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilecek mi?

Dul ve yetim aylığı alanlar için tablo farklı. Karakaş, bu gruptaki aylıkların 10 bin TL civarında kalabildiğine dikkat çekerek dul ve yetimlerin de hane gelirine göre değerlendirileceğini söyledi. Hanenin toplam geliri 23.552 TL'nin altında kalırsa bu kişiler de desteğe erişebilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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