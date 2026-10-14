Emeklilerin Çoğu Vatandaşlık Maaşı Alamayacak: İsa Karakaş Nedenini Açıkladı
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SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027'de hayata geçirilmesi beklenen vatandaşlık maaşıyla ilgili en çok merak edilen soruları TGRT Haber'deki canlı yayında yanıtladı. Karakaş'a göre destekte belirleyici olan kişinin değil, hanenin toplam geliri olacak. Öngörülen sınır ise 23.552 TL. Bu eşik, emeklilerin önemli bir kısmının sistemin dışında kalacağı anlamına geliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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