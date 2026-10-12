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Yeni Sosyal Yardım Modeli Vatandaşlık Maaşında Detaylar Netleşti: Vatandaşlık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni Sosyal Yardım Modeli Vatandaşlık Maaşında Detaylar Netleşti: Vatandaşlık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 09:01
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Milyonlarca dar gelirli aileyi yakından ilgilendiren vatandaşlık maaşı uygulamasının tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Hane geliri 23 bin 552 liranın altında kalan 2.5 milyon aileye, kira, enerji ve gıda masrafları için 1.5 trilyon liralık dev bir bütçeyle kademeli destek verilecek. Tespitlerin tamamen dijital ortamda yapılacağı sistemde ödemeler vatandaşlık kartı ile 2027'nin ilk çeyreğinde başlıyor.

Kaynak: Önder Yılmaz / Sabah

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Türkiye'nin merakla beklediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni sosyal destek kalkanı nihayet şekilleniyor.

Türkiye'nin merakla beklediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni sosyal destek kalkanı nihayet şekilleniyor.

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Sistemin temel amacı, dar gelirli ailelerin yaşam standartlarını belirli bir seviyenin üzerine çekerek hanelere giren bütçeyi dengelemek. 

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, bu devasa yardımdan faydalanmanın en temel şartı hane içindeki toplam gelirin en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 liranın altında kalması olacak. Bu rakamın üzerinde geliri olan evler kapsama dahil edilmeyecek. Devlet, ilk etapta ülke genelindeki gelir haritasını çıkararak yaklaşık 2.5 milyon hanenin hayatına dokunmayı ve toplamda 1.5 trilyon liralık bir destek fonu oluşturmayı hedefliyor.

İşte vatandaşlık maaşındaki tüm detaylar:

İşte vatandaşlık maaşındaki tüm detaylar:

Vatandaşlık maaşı nedir? Yürütülen taslak çalışmada vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) hane halkı geliri belirli ücretin altında kalan ailelerin gelirini belirlenen bir düzeye tamamlamayı amaçlayan sosyal yardım modeli olarak tanımlanıyor.

Ödeme kriteri ne olacak? Taslak çalışmada, vatandaşlık maaşından yararlanmak için bir ailede eve giren toplam gelirin en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL'nin altında bulunması gerekiyor. Bu gelirin üstünde olan hanelere destek ödemesi planlanmıyor.

Yardım miktarı ne kadar? Yürütülen çalışmada geliri düşük vatandaşlara verilecek destek miktarı kademeli olarak belirlenecek.

Hangi kalemleri kapsayacak? Destek ödemelerinin, elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımını içeren 'konut desteği', çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları desteği ile gıda yardımı kalemlerinde yapılması planlanıyor. Böylece hane gelirini tamamlayıcı işlev sağlanmış olacak.

Gelir seviyesi nasıl belirlenecek? İhtiyaç sahibi vatandaşların gelirlerini belirlemek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfların elindeki veriler esas alınacak. SGK, gelir idaresi genel müdürlüğü, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Maaşı, kira ödeyip ödemediği, çocuğu olup olup olmadığı, tek başına yaşayıp yaşamadığı, sürekli muhtaçlığı belirlenecek. Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.

Yardımlar nasıl belirlenecek? 23 bin 552 TL emekli maaşı olan hanede başka hiçbir gelir yoksa ve kirada oturuyorlarsa 'kira' yardımı yapılacak. Özellikle metropollerde 'kira' yardımına öncelik verilecek. İklim bakımından Erzurum, Sivas, Ardahan Kars gibi soğuk yerlerde doğalgaz gibi 'enerji' desteğinde bulunulacak. Kırsal kesim ve metropollerin etrafından sayfiyelerde 'gıda' yardımı yapılacak. Bazı hanelere ihtiyaçlarına göre gıda, enerji, kira gibi birden çok kalemde ödeme yapacak. Ancak bu ödeme üst sınırı aşamayacak.

Destek ne kadar olacak? Yapılan etki analizi çalışmasında ihtiyaç sahibi hane sayısının 2.5 milyonu, yardım miktarının da 1.5 trilyonu bulması öngörülüyor.

Ne zaman başlayacak? İl il yapılan tespitler sonrasında destek sistemi ilk olarak pilot yerlerde başlayacak. Pilot iller Aralık 2026'ya kadar belirlenecek ve ödemeler 2027 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Destek programı uygulamasının başarısı takip edilecek, aksayan yönler varsa çözülecek ve 2027 yılında tüm illeri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Başvuru nasıl yapılacak? Destek ödemelerinden yararlanmak için başvuru yapanlar, oluşturulacak 'merkezi sisteme' kayıt olmak zorunda. Başvurular e-devlet ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları üzerinden de yapılabilecek. Belirlenecek kriterler doğrultusunda başvurular elektronik sistemle otomatik sonuçlandırılacak.

Ödene için kart verilecek mi? Evet, destek verilecek vatandaşlar için 'vatandaşlık maaşı kartı' çıkarılacak. Verilecek tüm destek ödemeleri bu kartta toplanacak. Vatandaş destek ödemelerinin bir kısmını nakit çekebilirken, gıda ve temizlik maddeleri gibi ihtiyaçlarını da verilecek kartla indirimli olarak karşılayabilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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