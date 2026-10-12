Tokat'ta Salgın Paniği Büyüyor: Okullar Bir Gün Tatil Edildi, Hamile Ve Engelli Memurlar İdari İzinli

Valilik, dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülebilmesi için 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Aynı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin o gün 'idari izinli sayılacağı' kaydedildi. Valilik, nedenin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.