Tokat'ta Salgın Paniği Büyüyor: Okullar Bir Gün Tatil Edildi, Hamile Ve Engelli Memurlar İdari İzinli
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Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Şikayetlerin kaynağı henüz belirlenemezken Tokat Valiliği, dezenfeksiyon çalışmaları için 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verdi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de aynı gün idari izinli sayılacak.
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Hastanelere başvuranların sayısı 11 Ekim sabahı itibarıyla 2 bin 914'e çıktı.
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Valilik, laboratuvar sonuçları gelene kadar musluk suyunun içilmemesini ve yemekte kullanılmamasını istedi.
Dezenfeksiyon için il merkezinde okullara bir gün ara verildi, hamile ve engelli memurlar idari izinli sayıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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