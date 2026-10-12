article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tokat'ta Salgın Paniği Büyüyor: Okullar Bir Gün Tatil Edildi, Hamile Ve Engelli Memurlar İdari İzinli

Tokat'ta Salgın Paniği Büyüyor: Okullar Bir Gün Tatil Edildi, Hamile Ve Engelli Memurlar İdari İzinli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 07:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Şikayetlerin kaynağı henüz belirlenemezken Tokat Valiliği, dezenfeksiyon çalışmaları için 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verdi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hastanelere başvuranların sayısı 11 Ekim sabahı itibarıyla 2 bin 914'e çıktı.

Hastanelere başvuranların sayısı 11 Ekim sabahı itibarıyla 2 bin 914'e çıktı.

Şikayetler 9 Ekim Cuma akşamı başladı. Tokat Valiliği'nin açıklamasına göre 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların toplam sayısı 2 bin 914 oldu.

Hastanelerde 18 çocuğun takip ve tedavisi sürdü. Bunlardan 6'sı taburcu edildi, diğerlerinin genel durumunun iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından izlendiği bildirildi.

Valilik, laboratuvar sonuçları gelene kadar musluk suyunun içilmemesini ve yemekte kullanılmamasını istedi.

Valilik, laboratuvar sonuçları gelene kadar musluk suyunun içilmemesini ve yemekte kullanılmamasını istedi.

Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Sonuçların üç gün içinde alınması bekleniyor. Valilik bu süre boyunca tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmamasını, bu ihtiyaçların ambalajlı suyla karşılanmasını istedi.

Açıklamada, 'Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir' denildi. 

Öte yandan Tokat Belediyesi, içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün teknik değerlendirmesine dayanan açıklamada şebekeye kanalizasyon suyu karışmadığı, şikayetlerin altyapıdan kaynaklandığına dair 'herhangi bir teknik bulgu bulunmadığı' belirtildi.

Dezenfeksiyon için il merkezinde okullara bir gün ara verildi, hamile ve engelli memurlar idari izinli sayıldı.

Dezenfeksiyon için il merkezinde okullara bir gün ara verildi, hamile ve engelli memurlar idari izinli sayıldı.

Valilik, dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülebilmesi için 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Aynı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin o gün 'idari izinli sayılacağı' kaydedildi. Valilik, nedenin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın