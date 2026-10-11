Tokat'ta İçme Suyu Alarmı, Bulantı ve İshal Şikayetiyle Hastanelere Başvuranların Sayısı 2 Bin 914'e Ulaştı

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Tokat Valiliği, 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla hastanelere başvuranların sayısının 2 bin 914'e ulaştığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavisinin sürdüğü, çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiği bildirildi.