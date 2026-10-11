Tokat'ta İçme Suyu Alarmı, Bulantı ve İshal Şikayetiyle Hastanelere Başvuranların Sayısı 2 Bin 914'e Ulaştı
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Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Tokat Valiliği, 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla hastanelere başvuranların sayısının 2 bin 914'e ulaştığını duyurdu. Valilik, şikayetlerin nedeni belirlenene kadar şebeke suyunun içilmemesini istedi. Kentin farklı noktalarından alınan su numuneleri ise analiz için Ankara'ya gönderildi.
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Başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı.
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Su numuneleri Ankara'ya gönderildi.
Valilik şebeke suyunun içilmemesini istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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