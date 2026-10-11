article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tokat'ta İçme Suyu Alarmı, Bulantı ve İshal Şikayetiyle Hastanelere Başvuranların Sayısı 2 Bin 914'e Ulaştı

Tokat'ta İçme Suyu Alarmı, Bulantı ve İshal Şikayetiyle Hastanelere Başvuranların Sayısı 2 Bin 914'e Ulaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 18:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Tokat Valiliği, 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla hastanelere başvuranların sayısının 2 bin 914'e ulaştığını duyurdu. Valilik, şikayetlerin nedeni belirlenene kadar şebeke suyunun içilmemesini istedi. Kentin farklı noktalarından alınan su numuneleri ise analiz için Ankara'ya gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı.

Başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı.

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Tokat Valiliği, 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla hastanelere başvuranların sayısının 2 bin 914'e ulaştığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavisinin sürdüğü, çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Su numuneleri Ankara'ya gönderildi.

Su numuneleri Ankara'ya gönderildi.

Şikayetlerin kaynağının belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda inceleme başlatıldı. Bu kapsamda kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı analiz için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Laboratuvar sonuçlarının üç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Valilik şebeke suyunun içilmemesini istedi.

Valilik şebeke suyunun içilmemesini istedi.

Valilik, inceleme sonuçları belli olana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını tavsiye etti. Vatandaşlardan bu ihtiyaçlarını güvenilir ambalajlı içme sularından karşılamaları istendi. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği, ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Valilik, şikayetlerin nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü, inceleme sonuçlarının ve süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın