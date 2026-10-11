Her Gün Maden Suyu İçenlerin Yanlış Bildiği 5 Şey
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Maden suyu çoğumuzun buzdolabında her zaman bulunan bir içecek. Kimimiz yemekten sonra rahatlamak için, kimimiz sadece tadı için içiyor. Ama maden suyuyla ilgili aklımızda dolaşan bazı bilgiler gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Örneğin magnezyum kaynağı olup olmadığı, böbrek taşına yol açıp açmadığı ve sindirime etkisi uzun zamandır tartışılıyor. Gelin konu hakkındaki detayları birlikte öğrenelim…
Kaynak: Posta
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Maden suyunu magnezyum ihtiyacını karşılayan bir kaynak sanmak yanıltıcı olabilir.
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Günde bir iki şişe maden suyu içmek böbrek taşına yol açmıyor.
Maden suyu sindirimi kolaylaştırabilir ama ilaç gibi düşünülmemeli.
Etiketi okumadan maden suyu seçmek sodyum ve katkı açısından sürpriz yaratabiliyor.
Maden suyu diye satılan her ürün birbirinin aynısı değil.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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