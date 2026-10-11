Her Gün Maden Suyu İçenlerin Yanlış Bildiği 5 Şey

Maden suyundaki magnezyum miktarı markadan markaya çok değişiyor. Bu yüzden her maden suyunu magnezyum deposu gibi düşünmek doğru olmaz. Magnezyumca zengin bir maden suyu ise günlük ihtiyaca küçük ama anlamlı bir katkı sağlayabiliyor.

Küçük çalışmalarda vücudun sudaki magnezyumun yaklaşık yarısını emebildiği görülmüş. Fransa'da yapılan bir araştırmada da magnezyumca zengin su içenlerin günlük magnezyumunun yüzde 6 ile 17'sini bu sudan aldığı saptanmış. Şişenin etiketindeki mg/L değerine bakmak en doğru yol.