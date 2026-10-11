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Her Gün Maden Suyu İçenlerin Yanlış Bildiği 5 Şey

Her Gün Maden Suyu İçenlerin Yanlış Bildiği 5 Şey

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 09:11
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Maden suyu çoğumuzun buzdolabında her zaman bulunan bir içecek. Kimimiz yemekten sonra rahatlamak için, kimimiz sadece tadı için içiyor. Ama maden suyuyla ilgili aklımızda dolaşan bazı bilgiler gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Örneğin magnezyum kaynağı olup olmadığı, böbrek taşına yol açıp açmadığı ve sindirime etkisi uzun zamandır tartışılıyor. Gelin konu hakkındaki detayları birlikte öğrenelim…

Kaynak: Posta

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Maden suyunu magnezyum ihtiyacını karşılayan bir kaynak sanmak yanıltıcı olabilir.

Maden suyunu magnezyum ihtiyacını karşılayan bir kaynak sanmak yanıltıcı olabilir.

Maden suyundaki magnezyum miktarı markadan markaya çok değişiyor. Bu yüzden her maden suyunu magnezyum deposu gibi düşünmek doğru olmaz. Magnezyumca zengin bir maden suyu ise günlük ihtiyaca küçük ama anlamlı bir katkı sağlayabiliyor.

Küçük çalışmalarda vücudun sudaki magnezyumun yaklaşık yarısını emebildiği görülmüş. Fransa'da yapılan bir araştırmada da magnezyumca zengin su içenlerin günlük magnezyumunun yüzde 6 ile 17'sini bu sudan aldığı saptanmış. Şişenin etiketindeki mg/L değerine bakmak en doğru yol.

Günde bir iki şişe maden suyu içmek böbrek taşına yol açmıyor.

Günde bir iki şişe maden suyu içmek böbrek taşına yol açmıyor.

Maden suyunun böbrek taşına yol açtığına dair güçlü bir kanıt yok. Küçük çalışmalar, sade gazlı suyun ya da maden suyunun taş riskini artırmadığını gösteriyor.

Asıl sorun renkli ve asitli içeceklerde. Özellikle fosforik asit içeren kola gibi içecekler taşın tekrarlama riskiyle ilişkilendiriliyor. Yine de böbrek hastalığı olanların ya da sık taş şikâyeti yaşayanların günlük maden suyu miktarını doktoruyla konuşması gerekiyor.

Maden suyu sindirimi kolaylaştırabilir ama ilaç gibi düşünülmemeli.

Maden suyu sindirimi kolaylaştırabilir ama ilaç gibi düşünülmemeli.

Maden suyundaki bikarbonat mide asidini bir miktar nötrleştiriyor, içindeki gaz da bazı kişilerde tokluk ve hazımsızlık şikâyetlerini azaltabiliyor. Küçük çalışmalarda gazlı su içenlerde hazımsızlık belirtilerinin hafiflediği görülmüş.

Ancak bu etki sınırlı ve herkeste aynı değil. Reflü şikâyeti olanlarda gazlı içecekler tam tersine rahatsızlık yaratabiliyor. Bu yüzden maden suyunu sindirim sorunları için bir tedavi gibi görmemek gerekiyor.

Etiketi okumadan maden suyu seçmek sodyum ve katkı açısından sürpriz yaratabiliyor.

Etiketi okumadan maden suyu seçmek sodyum ve katkı açısından sürpriz yaratabiliyor.

Maden suyu seçerken en önemli ayrıntı etiketteki mineral analizi. Sodyum miktarı markalar arasında çok değişiyor ve tansiyonu yüksek olanlar için bu daha da önem taşıyor.

Aromalı ya da tatlandırılmış ürünlerde ise tatlandırıcı ve renklendirici bulunabiliyor. Mümkünse sade, düşük sodyumlu ve kaynağını açıkça yazan bir ürün tercih etmek gerekiyor.

Maden suyu diye satılan her ürün birbirinin aynısı değil.

Maden suyu diye satılan her ürün birbirinin aynısı değil.

Doğal mineralli su, yönetmeliğe göre kaynağında korunan ve karbondioksit dışında hiçbir kimyasal madde eklenmeyen bir su. Etiketinde kaynağın adı ve mineral analizi yer alıyor.

Bazı ürünler ise içme suyuna sonradan mineral eklenerek hazırlanıyor ve doğal mineralli su gibi değerlendirilmiyor. Bu yüzden şişenin üzerinde 'doğal mineralli su' ifadesini ve kaynağın adını aramak işe yarıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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