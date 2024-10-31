Almanya'da Normal Su Yerine Gazlı Su Tercih Edilmesinin İlginç Gelebilecek Nedenleri
Almanya'da Normal Su Yerine Gazlı Su Tercih Edilmesinin İlginç Gelebilecek Nedenleri
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Almanya’ya gittiğinizde maden suyu sipariş etmenin adeta bir gelenek haline geldiğini göreceksiniz. Restoranlarda genellikle gazlı su sunuluyor, düz su istediğinizde ise garsonların yüz ifadesinde hafif bir şaşkınlık beliriyor.
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Bu alışkanlığın arkasında ise yüzyıllar süren bir su kültürü yatıyor. Maden suyu Almanya’da ve genel olarak Avrupa’da sağlık açısından faydalı olduğuna inanılan doğal kaynaklardan elde ediliyor. Özellikle Selters ve Gerolstein gibi bölgelerdeki doğal maden sularının popülaritesi tarih boyunca artış gösterdi.
Hatta bu suların elit kesim için erişilebilir olduğu bir dönem bile yaşandı. İlk şişelenmiş su 17. yüzyılda Birleşik Krallık'ta Holy Well kuyusundan elde edildi. O dönemde maden suları sağlık için tercih edilen bir içecek haline gelmişti.
Almanya’da ise maden sularının sağlık üzerindeki olumlu etkileri insanların bu içecekleri tercih etmesine yol açtı. Birleşik Devletler’de ise şişelenmiş su endüstrisi musluk sularının temiz olmaması nedeniyle ortaya çıktı. 18. yüzyılda satılan ilk ticari şişelenmiş su sağlık kaygılarıyla dolu bir dönemde piyasaya sürüldü.
Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde musluk suları klorlama yöntemiyle temizlenip içilebilir hale geldi ve maden suyuna olan talep ciddi oranda azaldı. Almanya'daki maden kaynakları yüzyıllardır yerel halk tarafından kullanılıyor. Joseph Priestley’nin suyu karbonatlama yönteminin geliştirilmesi gazlı su üretiminde devrim yarattı.
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Jacob Schweppe bu yöntemi daha da ileri taşıyarak, geniş kitlelere ulaşan gazlı su üretimi yapmaya başladı. Böylece Almanya’daki her sosyal statüden insan maden suyunun tadını çıkarabilir hale geldi.
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