Avrupa'da Taharet Musluğu Kullanılmamasının İlginç Denebilecek Nedenleri
Avrupa'da Taharet Musluğu Kullanılmamasının İlginç Denebilecek Nedenleri
''Avrupa'da Neden Taharet Musluğu Yok?'' sorusu özellikle Türkiye'den Avrupa'ya tatile giden ya da tamamen yerleşenler tarafından sıkça merak ediliyor. Avrupalıların hiç umurunda bile olmayan ama ülkemiz insanları için hayat memat meselesi haline gelen bu küçük detay Google'den de sık sık araştırılan bir konu. Gelin neden kullanmıyorlarmış birlikte bakalım.
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Aslında Avrupa'da taharet musluğu yok diyemeyiz. Çünkü birçok Avrupa ülkesinde bide adı verilen, kişisel hijyen için tasarlanmış bir cihaz bulunuyor.
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Bide özellikle tuvalet sonrası temizlik için oldukça kullanışlı bir çözüm sunuyor. Suyu kullanarak temizlik sağlaması bakımından taharet musluğuna benzer, ancak kullanımı alışkanlık meselesi olduğu için Türklerin gözünde bir alternatif olarak görülmüyor.
Gelelim bidenin tarihine... Bidenin kökeni 1600'lü yıllara kadar uzanıyor. Fransa’da aristokratlar tarafından yaygın olarak kullanılan bide, zamanla birçok Avrupa ülkesinde yerini aldı.
İsminin kökeni ise Fransızca "bidet" olup "midilli" anlamına geliyor. Bu isimlendirme bidenin oturuş pozisyonundan kaynaklanıyor; kullanıcı bideye oturduğunda midilliye benzer bir pozisyonda olduğu için bu ad verilmiş.
Bugün Avrupa'da birçok ülkede hala popüler. Ancak taharet musluğunun Avrupa'daki yaygın eksikliği kültürel farklılıklardan kaynaklanıyor. NYU'da profesör olan Harvey Molotch, bu alışkanlığın kökeninin II. Dünya Savaşı’na kadar gittiğini öne sürüyor.
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Amerikalı askerlerin Avrupa’da bulunan genelevlerde taharet musluğu görmelerinin ardından bunu ahlaksızlıkla ilişkilendirdiği ve bu sebeple bu alışkanlığı benimsemedikleri düşünülüyor.
Ayrıca İngilizlerin ve Amerikalıların tarihi olarak Fransa ile olan rekabetleri nedeniyle taharet musluğuna mesafeli durdukları da bir başka teori.
Bide kullanımının yaygınlığı sadece hijyen anlayışına değil aynı zamanda kültürel alışkanlıklara da bağlı. Kültürel alışkanlıklar insanların temizlik tercihlerini şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Uzun yıllar boyunca tuvalet kağıdı kullanım birçok Avrupalı için norm haline geldi.
İnsanlar alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanıyor ve bu nedenle Avrupa'daki banyo tasarımları da çoğunlukla taharet musluğuna uygun olacak şekilde inşa edilmedi. Avrupa’daki birçok tuvalet yeterince geniş değil. Bu da taharet musluğunun eklenmesini zorlaştırıyor.
Ek olarak mevcut altyapının değiştirilmesi için ciddi tadilatlar gerekebilir. Bu da birçok kişi için zahmetli bir süreç olarak algılanıyor. Yani anlayacağınız Avrupa'da taharet musluğu yerine bide kullanılması ve tuvalet kağıdının yaygın tercih edilmesi tarihi, kültürel ve pratik sebeplerle şekillenen bir durum.
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Türkiyedeki insanlar için önemli bir hijyen aracı olan taharet musluğunun yokluğu Avrupalılar için alışılmış bir durum haline gelmiş.
Kim bilir, belki bir gün Avrupa'da da taharet musluğu kullanımı yaygınlaşır ama şimdilik bide ve tuvalet kağıdı ile idare ediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
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