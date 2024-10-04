Avrupa'da Taharet Musluğu Kullanılmamasının İlginç Denebilecek Nedenleri

''Avrupa'da Neden Taharet Musluğu Yok?'' sorusu özellikle Türkiye'den Avrupa'ya tatile giden ya da tamamen yerleşenler tarafından sıkça merak ediliyor. Avrupalıların hiç umurunda bile olmayan ama ülkemiz insanları için hayat memat meselesi haline gelen bu küçük detay Google'den de sık sık araştırılan bir konu. Gelin neden kullanmıyorlarmış birlikte bakalım.

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