Selamlaşırken Neden El Sıkıştığımızı Öğrendiğinizde Ufkunuz İki Katına Çıkacak

El sıkışmak günümüzde yaygın bir selamlaşma biçimi olarak karşımıza çıkarken, aslında binlerce yıllık bir tarihin taşıyıcısı. Tarih boyunca bu basit ama etkili hareket aslında insan ilişkilerinin ve toplumsal bağların temel taşlarını oluşturmuş. Peki el sıkışmanın kökenleri nereden geliyor? Hadi biraz derinlemesine bakalım!

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