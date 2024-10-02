Kokpit Koltuklarında Koyun Postu Kullanılmasının Belki de Daha Önce Duymadığınız Sebepleri
Kokpit Koltuklarında Koyun Postu Kullanılmasının Belki de Daha Önce Duymadığınız Sebepleri
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Kiminin kokpite girme şansı olduğunda gördüğü, kiminin de filmlerde karşısına çıkan o konforlu pilot koltuklarının üzerindeki koyun postunun ardında yatan sebep birçok insan için bir merak konusu.
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Koyun postu sıcaklık kontrolü sağlamak için mükemmel bir malzeme. Hem yazın serin tutarken hem de kışın sıcak kalmayı sağlıyor.
Pilotlar uçuş sırasında bu sayede konforlu bir deneyim yaşıyorlar. Ayrıca bu malzeme hipoalerjenik özellikte; yani hassas ciltlere zarar vermeden rahatlık sağlıyor.
Yangına dayanıklılığı da dikkat çekici bir özellik. Koyun postu yüksek nitrojen ve su içeriği sayesinde yandığında erimiyor veya damlamıyor, bu da uçuş güvenliğini artırıyor.
Uzun ömürlü ve aşınmalara karşı dayanıklı olması onu ideal bir koltuk kaplaması haline getiriyor. Yani pilot koltuklarındaki koyun postu kaplaması uçuş sırasında konforu ve güvenliği bir arada sunan bir tercih.
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