Uçakların Büyük Okyanus Üzerinden Uçmamasının Okuyunca Hak Vereceğiniz Sebepleri

Gökyüzünde uçarak dünyanın dört bir yanını keşfetmek ne kadar büyüleyici bir deneyim, değil mi? Ancak, bu görkemli yolculukların arkasında, rotaların nasıl belirlendiğine dair ilginç bir gerçek var. Büyük Okyanus’un geniş maviliği göz kamaştırıcı olsa da, çoğu uçak bu dev su kütlesini geçmek yerine karasal yolları tercih ediyor. Peki, neden böyle?

Gelin anlatıyoruz 👇

Kaynak