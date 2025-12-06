Binlerce Porsche Sahibi Aynı Anda Mağdur Oldu: Araçlar Çalışmıyor
Rusya’da farklı bölgelerdeki Porsche sahipleri, araçlarını çalıştırmakta ciddi sorunlar yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti. Kullanıcılar, aracın fabrika alarm sisteminin kendi kendine devreye girdiğini ve kontağı açmayı engellediğini belirtiyor. Üstelik bu durum yüzlerce kullanıcı tarafından aynı anda rapor edildi.
Araçlar bir anda "blokeye" girdi: Sebep ise uydu üzerinden devreye alınan alarm sistemi.
Porsche servislerinde alarm sistemi söküldükten sonra resetlenerek sorun gideriliyor.
Sorun, 2020 öncesi modellerde yoğunlaşıyor.
Adamların yakaladığı teknolojiye bak kafayı yedirirler..
😝🤪😆😀😄😂😅🤣😛😁😜😝
bize ne zenginin malından çok umrumuzda