Binlerce Porsche Sahibi Aynı Anda Mağdur Oldu: Araçlar Çalışmıyor

Servis merkezleri, blokeyi kaldırmanın tek çözümünün fabrika alarm sistemini söküp yeniden yapılandırmak olduğunu aktarıyor. İşlem yalnızca merkezlerde yapılıyor ve doğrudan müdahale gerektiriyor.

Araç sahipleri ise günlerce sıra beklediklerini, hatta bazı bölgelerde servis yoğunluğunun iki katına çıktığını ifade ediyor. Özellikle iş ve günlük kullanım için araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar mağduriyet yaşadıklarını paylaşıyor.

Truşkova, benzer blokelerin yalnızca Porsche ile sınırlı olmadığını belirterek bazı Mercedes-Benz sahiplerinin de aynı sorunla karşılaştığını söyledi. Ancak bu durumların münferit olduğu ve araçların tamamen işe yaramaz hale gelmediği ifade edildi. Buna rağmen uzmanlar, uydu üzerinden gelen komutların kasıtlı veya teknik bir hata sonucu gerçekleşmiş olabileceğini araştırıyor.