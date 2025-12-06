onedio
Binlerce Porsche Sahibi Aynı Anda Mağdur Oldu: Araçlar Çalışmıyor

Gökçe Cici
06.12.2025 - 11:48

Rusya’da farklı bölgelerdeki Porsche sahipleri, araçlarını çalıştırmakta ciddi sorunlar yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti. Kullanıcılar, aracın fabrika alarm sisteminin kendi kendine devreye girdiğini ve kontağı açmayı engellediğini belirtiyor. Üstelik bu durum yüzlerce kullanıcı tarafından aynı anda rapor edildi.

Araçlar bir anda "blokeye" girdi: Sebep ise uydu üzerinden devreye alınan alarm sistemi.

Rusya merkezli TASS’ın aktardığı bilgilere göre araçlar, fabrika alarm sisteminin uydu modülü üzerinden yanlışlıkla kendi kendini kilitlemesiyle çalışamaz hale geldi. 

Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, 28 Kasım’dan bu yana Porsche servis merkezlerine rekor düzeyde şikayet geldiğini açıkladı. Yetkililere göre araçlar, güvenlik amacıyla tasarlanmış bu sistem yüzünden kontağı açsa bile motoru devreye sokmuyor.

Truşkova, sorunun yalnızca tek bir modelle sınırlı olmadığını, içten yanmalı motora sahip araçların çoğunun etkilenebileceğini belirtti. Yetkililerin değerlendirmesine göre Cayenne, Panamera ve Macan gibi popüler modeller bu ‘uydu kilidi’ nedeniyle beklenmedik şekilde devre dışı kaldı.

Porsche servislerinde alarm sistemi söküldükten sonra resetlenerek sorun gideriliyor.

Servis merkezleri, blokeyi kaldırmanın tek çözümünün fabrika alarm sistemini söküp yeniden yapılandırmak olduğunu aktarıyor. İşlem yalnızca merkezlerde yapılıyor ve doğrudan müdahale gerektiriyor. 

Araç sahipleri ise günlerce sıra beklediklerini, hatta bazı bölgelerde servis yoğunluğunun iki katına çıktığını ifade ediyor. Özellikle iş ve günlük kullanım için araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar mağduriyet yaşadıklarını paylaşıyor.

Truşkova, benzer blokelerin yalnızca Porsche ile sınırlı olmadığını belirterek bazı Mercedes-Benz sahiplerinin de aynı sorunla karşılaştığını söyledi. Ancak bu durumların münferit olduğu ve araçların tamamen işe yaramaz hale gelmediği ifade edildi. Buna rağmen uzmanlar, uydu üzerinden gelen komutların kasıtlı veya teknik bir hata sonucu gerçekleşmiş olabileceğini araştırıyor.

Sorun, 2020 öncesi modellerde yoğunlaşıyor.

Avto.ru’nun haberine göre blokeler en çok 2020’den önce üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Bu araçlarda daha eski uydu güvenlik modüllerinin kullanılması, sistemin toplu bir hata yaşama ihtimalini artırmış olabilir. Bazı Telegram kanallarında ise yüzlerce aracın aynı anda kilitlendiği ve sürücülerin araçlarını çekiciyle servislere götürmek zorunda kaldığı bildirildi.

