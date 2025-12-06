Eşref Rüya’da Kadir’e Hayat Veren Görkem Sevindik’in Dans Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı

Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, her bölümüyle hem reytinglerde hem sosyal medyada rüzgar estirmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve tempolu hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizi, bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi. Dizide Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik’in dans sahnesi bir anda viral oldu. Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler, izleyicinin beğenisini topladı. Sevindik ise gelen yorumlara kayıtsız kalmadı ve ilk kez konuştu.