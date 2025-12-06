onedio
Eşref Rüya’da Kadir’e Hayat Veren Görkem Sevindik’in Dans Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2025

Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, her bölümüyle hem reytinglerde hem sosyal medyada rüzgar estirmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve tempolu hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizi, bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi. Dizide Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik’in dans sahnesi bir anda viral oldu. Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler, izleyicinin beğenisini topladı. Sevindik ise gelen yorumlara kayıtsız kalmadı ve ilk kez konuştu.

İşte o sahne 👇

Dans sahnesi birçok hesapta paylaşıldı ve altına yüzlerce yorum gelirken, oyuncunun performansı da izleyiciden tam not aldı.

Sevindik, Yeniköy’de görüntülendiğinde sahneyle ilgili düşüncelerini paylaşarak samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “Herkes çok seviyor karakteri. Dans sahnesi de hoşlarına gitti. Çok güzel yorumlar yağdırdılar” diyerek gelen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

