Zirvenin Yeni Sahibi Rakip Bırakmadı: 5 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu
5 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar’ın yeni bölümleri ekranlardaydı. Birkaç hafta öncesine kadar Kızılcık Şerbeti reyting sıralamasında zirvede yer alıyordu ancak Taşacak Bu Deniz’in başlamasıyla tahtı sallandı. 5 Aralık Cuma gününün reyting sonuçlarına gelin birlikte bakalım!
Taşacak Bu Deniz yüksek sonuçlarla tüm kategorilerde birinci oldu.
Kızılcık Şerbeti ise tüm kategorilerde üçüncüydü.
İşte 5 Aralık Cuma Total Reyting Sıralaması 👇
İşte 5 Aralık Cuma AB Reyting Sıralaması 👇
İşte 5 Aralık Cuma ABC1 Reyting Sıralaması 👇
