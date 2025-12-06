Zirvenin Yeni Sahibi Rakip Bırakmadı: 5 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Total’de 5.89, AB’de 5.77 ve ABC1’de 6.60 oranla günü kapattı. Dizinin kadrosunda ve hikayesinde yaşanan değişiklikler ve güçlü rakibi reytinglerde düşüşe neden oldu.

5 Aralık Cuma günü yayınlanan bir diğer dizi ise bahsettiğimiz üzere Arka Sokaklar’dı. Yılların eskitemediği dizi Total’de 5.10 ile 5. sırada, AB’de 2.05 ile 13. sırada ve ABC1’de 3.17 ile 9. sırada yer aldı.