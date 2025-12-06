onedio
Zirvenin Yeni Sahibi Rakip Bırakmadı: 5 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2025 - 10:34

5 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar’ın yeni bölümleri ekranlardaydı. Birkaç hafta öncesine kadar Kızılcık Şerbeti reyting sıralamasında zirvede yer alıyordu ancak Taşacak Bu Deniz’in başlamasıyla tahtı sallandı. 5 Aralık Cuma gününün reyting sonuçlarına gelin birlikte bakalım!

Taşacak Bu Deniz yüksek sonuçlarla tüm kategorilerde birinci oldu.

TRT 1’in sevilen dizisi Total’de 15.89, AB’de 14.64 ve ABC1’de 15.38 oranla zirveye oturdu. İddialı sonuçlarla sezona devam eden Taşacak Bu Deniz her hafta yükseliş yaşıyor.

Aynı zamanda dizi özet bölümüyle tüm kategorilerde ikinci oldu.

Kızılcık Şerbeti ise tüm kategorilerde üçüncüydü.

Total’de 5.89, AB’de 5.77 ve ABC1’de 6.60 oranla günü kapattı. Dizinin kadrosunda ve hikayesinde yaşanan değişiklikler ve güçlü rakibi reytinglerde düşüşe neden oldu.

5 Aralık Cuma günü yayınlanan bir diğer dizi ise bahsettiğimiz üzere Arka Sokaklar’dı. Yılların eskitemediği dizi Total’de 5.10 ile 5. sırada, AB’de 2.05 ile 13. sırada ve ABC1’de 3.17 ile 9. sırada yer aldı.

İşte 5 Aralık Cuma Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 5 Aralık Cuma AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 5 Aralık Cuma ABC1 Reyting Sıralaması 👇

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
