A101, BİM, ŞOK, İKEA'daki Uzun Kuyruklar Hiç de Masum Değilmiş: Nedenini Öğrenince Daha Dikkatli Olacaksınız
A101, BİM, ŞOK, İKEA'daki Uzun Kuyruklar Hiç de Masum Değilmiş: Nedenini Öğrenince Daha Dikkatli Olacaksınız
Hayatımızın çeşitli anlarında kuyruk beklemekten kaçamıyoruz. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerde, ya da IKEA gibi büyük mağazalarda bazen uzun süre kasa kuyruğu beklemek zorunda kalabiliyoruz. Kasa kuyruklarının düzenlenme şekli aslında bekleyiş deneyimimizi önemli ölçüde etkiliyor farklında bile değiliz. İki farklı sistem arasında yapılan araştırmalar çok şaşıracağınız ilginç sonuçlar ortaya koydu.
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Kuyrukların uzunluğu ve düzeni, aslında müşteri deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Örneğin, marketlerdeki kasa sıralarında yaygın olarak gördüğümüz çoklu sıra sistemleri, bazen bekleyenler arasında hafif bir rekabet duygusu yaratabilir.
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Hangi kuyruğun daha hızlı ilerleyeceğine dair belirsizlik, insanları strese sokabilir ve karar vermekte zorlanmalarına neden olabilir. Buna karşılık, tek hatlı sistemlerde herkes sıraya girer ve sıradaki kişi boşalan kasa veya işlem masasına yönlendirilir.
Bu yöntem, bekleyenler arasında daha az stres ve hatta daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayabilir. İşte bu nedenle, özellikle havaalanları gibi yoğun noktalarda veya büyük eğlence parklarında bu sistem tercih edilir.
Kuyrukların uzatılmasıyla ilgili olarak, bazı işletmeler bilinçli olarak kuyrukları yönetir. Örneğin, bir mağazada kuyrukların uzun olması, müşterilerin daha fazla ürün görmelerini ve ekstra alışveriş yapmalarını teşvik edebilir.
Ayrıca, uzun kuyruklar, müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılığını azaltarak satışları artırabilir. Sonuç olarak, kuyruklar sadece beklememizi gerektiren bir fiziksel olgu değil, aynı zamanda psikolojimizi ve davranışlarımızı da derinden etkileyebilen bir faktördür.
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A101, BİM, ŞOK gibi marketlerin kasaları genellikle birden fazla. Bu tarz marketler çoğunluklu küçük olduğu için birden fazla kasa seçeneğimiz oluyor. Yapılan bir deneyde bu tarz çoklu sıradaki ortalama bekleme süresi 5 dakika 39 saniye olarak kaydedilmiş.
Ancak Zara, LC Waikiki gibi mağazalardaki görseldeki gibi dolambaçlı kasa sıralarında ise bu ortalama 6 dakika 56 saniye olara kaydedilmiş.
Fakat dolambaçlı tek sırada bekleyenler, çoklu sıraya kıyasla daha iyi bir deneyim yaşadıklarını söylüyorlar. Müşteriler çoklu sıraya 5 üzerinden 3.48 puan, dolambaçlı tek hatlı sıraya ise 3.80 puan veriyor.
Bu sonuçlar, müşterilerin sıra beklerken yaşadıkları memnuniyetin sadece bekleme süresine değil, aynı zamanda sıra düzenlemesinin algısına da bağlı olduğunu gösteriyor. Günümüzde de imkanı olan işletmeler dolambaçlı sıra sistemini tercih ediyor.
Müşterilerin aksine dolambaçlı kasalar bazen kasiyerlerlerin işini zorlaştırabiliyor. Çünkü tek sıralı kuyruklar uzadıkça bu kez de kasiyerler yavaş olduklarını düşünerek strese giriyor. Yani dolambaçlı kasaların da, çoklu sıraların da avantaj ve dezavantajları olabiliyor.
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