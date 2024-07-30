A101, BİM, ŞOK, İKEA'daki Uzun Kuyruklar Hiç de Masum Değilmiş: Nedenini Öğrenince Daha Dikkatli Olacaksınız

Hayatımızın çeşitli anlarında kuyruk beklemekten kaçamıyoruz. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerde, ya da IKEA gibi büyük mağazalarda bazen uzun süre kasa kuyruğu beklemek zorunda kalabiliyoruz. Kasa kuyruklarının düzenlenme şekli aslında bekleyiş deneyimimizi önemli ölçüde etkiliyor farklında bile değiliz. İki farklı sistem arasında yapılan araştırmalar çok şaşıracağınız ilginç sonuçlar ortaya koydu.

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