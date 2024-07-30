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Türkçeden İngilizceye Geçmiş 15 İlginç Kelime ''Hiç Tahmin Etmezdim!'' Dedirtecek

Türkçeden İngilizceye Geçmiş 15 İlginç Kelime ''Hiç Tahmin Etmezdim!'' Dedirtecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 13:36 Son Güncelleme: 30.07.2024 - 15:35

Dil, kültürlerin en güzel köprüsü. Türkçeden İngilizceye geçmiş kelimeler, bu kültürel etkileşimin tatlı bir örneği. İngilizce konuşulan dünyada, birçok kişinin farkında bile olmadığı şekilde Türkçeden geçmiş kelimeler, günlük yaşamda sıkça kullanılıyor. 

Gelin Türkçeden İngilizceye geçen bazı ilginç kelimelere birlikte göz atlım 👇

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Her gün kullandığımız kelimeler, aslında uzun bir yolculuğun izlerini taşır. Türkçeden İngilizceye geçmiş bazı kelimeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel etkisini ve kültürel mirasını günümüze taşıyor.

Her gün kullandığımız kelimeler, aslında uzun bir yolculuğun izlerini taşır. Türkçeden İngilizceye geçmiş bazı kelimeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel etkisini ve kültürel mirasını günümüze taşıyor.

1. ''Bashi-bazouk'' kelimesinin İngilizceye Türkçeden geçtiği en bilinen örneklerden. ''Başıbozuk'' kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki düzensiz ve disiplinsiz askerleri tanımlamak için kullanılıyordu.

1. ''Bashi-bazouk'' kelimesinin İngilizceye Türkçeden geçtiği en bilinen örneklerden. ''Başıbozuk'' kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki düzensiz ve disiplinsiz askerleri tanımlamak için kullanılıyordu.

Ancak, 'Başıbozuk' sadece bu tarihi anlamıyla sınırlı değil. İngilizcede aynı zamanda 'Çalkantılı' ve 'disiplinsiz bir kişi' olarak da kullanılıyor.

2. Kahve, dünya çapında popüler bir içecek olsa da, İngilizceye geçişinde Türkçenin özel bir yeri bulunuyor.

Aslında, kahve kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş, ancak İngilizceye Türkçedeki 'Türk kahvesi' ile ulaşmış durumda.

3. Türkçede "Yörük", göçebe yaşam tarzını benimsemiş toplulukları tanımlamak için kullanılır. Bu kelime, göçebe yaşam biçiminin ve kültürel mirasının bir simgesi olarak bilinir.

3. Türkçede "Yörük", göçebe yaşam tarzını benimsemiş toplulukları tanımlamak için kullanılır. Bu kelime, göçebe yaşam biçiminin ve kültürel mirasının bir simgesi olarak bilinir.

İlginç bir şekilde, bu kelime İngilizcede de benzer bir anlam taşır ve 'Yuruk' olarak kullanılır. Her iki dilde de ''Yörük' kelimesi, göçebe veya yarı göçebe bir yaşam süren toplulukları ifade eder.

4. Türkçede "Han" kelimesi, tarih boyunca birçok farklı anlam taşımış. Osmanlı döneminde "Han", genellikle kervansaray veya konaklama yeri olarak kullanılırken, aynı zamanda bir yerleşim birimi veya yönetim merkezi anlamına da gelebilir.

4. Türkçede "Han" kelimesi, tarih boyunca birçok farklı anlam taşımış. Osmanlı döneminde "Han", genellikle kervansaray veya konaklama yeri olarak kullanılırken, aynı zamanda bir yerleşim birimi veya yönetim merkezi anlamına da gelebilir.

Bu kelime, hem ticaret yollarında bir mola noktası hem de sosyal ve kültürel bir buluşma yeri olarak önemli bir rol oynamış.

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5. İngilizcede de "Han" kelimesi benzer bir çok anlamı taşır.

5. İngilizcede de "Han" kelimesi benzer bir çok anlamı taşır.

İngilizcede 'Khan' olarak yazılan bu kelime, hem tarihi konaklama yerlerini tanımlar hem de yöneticiler veya liderler için kullanılan bir unvan.

6. İngilizcede "Kiosk" kelimesi, genellikle küçük bir yapı veya stand anlamında kullanılır ve genellikle ticari amaçlarla, mal veya hizmet sunmak için kullanılır.

6. İngilizcede "Kiosk" kelimesi, genellikle küçük bir yapı veya stand anlamında kullanılır ve genellikle ticari amaçlarla, mal veya hizmet sunmak için kullanılır.

Bu kullanım, Türkçedeki 'Köşk' kelimesinin evrim geçirmiş bir versiyonu.

7. Türkçede "boş boş" ifadesi, genellikle "bir şey yapmadan, amaçsızca" zaman geçirmek anlamında kullanılırken, İngilizcede "bosh" kelimesi, saçmalık veya anlamsızlık anlamında kullanılır.

Her iki kelime de, kendi dilsel bağlamında, belirli bir türden yersizlik veya anlamsızlık duygusunu taşır.

8. Türkçede "Paşa" saygı ve yüksek statüyü ifade eder. İngilizceye geçtiğinde, "Paşa" kelimesi büyük ölçüde orijinal formunu korur ve "pasha" olarak kullanılır.

Bu haliyle, aynı anlamı taşır.

9. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan "dolma," hem Türkçede hem de İngilizcede aynı adla anılır.

9. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan "dolma," hem Türkçede hem de İngilizcede aynı adla anılır.

Yani İngilizler de dolmaya dolma diyor.

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10. "Şerbet" kelimesi, köken olarak Arapçadan Türkçeye geçmiş, ardından Türkçeden İngilizceye taşınmış bir terim.

10. "Şerbet" kelimesi, köken olarak Arapçadan Türkçeye geçmiş, ardından Türkçeden İngilizceye taşınmış bir terim.

İngilizceye geçtiğinde ise 'sherbet' olarak kullanılır.

11. Türkçede "Kırbaç" kelimesi İngilizceye "Kurbash" olarak geçer ve bu terim, Türkçedeki anlamını büyük ölçüde korur.

11. Türkçede "Kırbaç" kelimesi İngilizceye "Kurbash" olarak geçer ve bu terim, Türkçedeki anlamını büyük ölçüde korur.

12. Türkçede "Saray," genellikle hükümdarların veya devlet başkanlarının yaşadığı büyük, ihtişamlı yapıları ifade eder.

12. Türkçede "Saray," genellikle hükümdarların veya devlet başkanlarının yaşadığı büyük, ihtişamlı yapıları ifade eder.

İngilizcede ise 'Serai' olarak kullanılan kelime, Türkçedeki 'Saray' ile benzer bir anlam taşır.

13. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan "Pilav," sofralarımızın ayrılmaz bir parçası. İngilizcede bu kelime "Pilaf" olarak kullanılır.

Bizde prinç, bulgur veya kuskus gibi malzemelerle hazırlanan bir yemekken, onlarda genellikle baharatlarla tatlandırılmış ve çoğunlukla etle zenginleştirilmiş bir pirinç yemeğidir.

14. Yoğurt, Türk mutfağının temel unsurlarından biridir ve dünya genelinde sağlıklı bir besin olarak bilinir.

14. Yoğurt, Türk mutfağının temel unsurlarından biridir ve dünya genelinde sağlıklı bir besin olarak bilinir.

İngilizcede 'Yogurt' olarak kullanılan bu kelime, Türkçede olduğu gibi süt ve bakterilerle yapılan fermente bir gıda anlamına gelir.

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15. Mutasarrıf kelimesi, Osmanlı döneminde, bir sancakta (bölge) yönetici olarak görev yapan yetkiliyi tanımlamak için kullanılıyordu.

15. Mutasarrıf kelimesi, Osmanlı döneminde, bir sancakta (bölge) yönetici olarak görev yapan yetkiliyi tanımlamak için kullanılıyordu.

İngilizceye geçtiğinde, yalnızca bir harf değişikliğiyle (Mutasarrif) bu tarihsel unvanın anlamı korunmuş oldu.

Size hangisi şaşırtıcı geldi?

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