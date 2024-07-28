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''Altı Kaval Üstü Şeşhane'' Deyiminin Bir Mucidin Başarısızlığına Dayanan İlginç Hikayesi

''Altı Kaval Üstü Şeşhane'' Deyiminin Bir Mucidin Başarısızlığına Dayanan İlginç Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 11:06 Son Güncelleme: 28.07.2024 - 11:07

“Altı kaval üstü şeşhane!” Bu deyimi hiç kullandınız mı? Bu deyimin arkasındaki ilginç öyküyü ve kültürel bağlamı keşfetmek üzere sizleri bu tatlı yolculuğa davet ediyoruz!

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"Altı kaval üstü şeşhane" ifadesi, kökeni Osmanlı dönemine dayanan ilginç bir deyim. Bu deyim, zamanla "Altı Kaval Üstü Şişhane" şeklini alarak, uyumsuzluk ve zıtlıkları ifade eden bir terim haline geldi. Hikayesi de oldukça ilginç:

"Altı kaval üstü şeşhane" ifadesi, kökeni Osmanlı dönemine dayanan ilginç bir deyim. Bu deyim, zamanla "Altı Kaval Üstü Şişhane" şeklini alarak, uyumsuzluk ve zıtlıkları ifade eden bir terim haline geldi. Hikayesi de oldukça ilginç:

İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Şişhane, geçmişte “Şeşhane” olarak bilinirdi. Buradaki “şeş” Farsça’da altı anlamına gelirken, “hane” ise üretim yapılan yerler için kullanılırdı.

İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Şişhane, geçmişte “Şeşhane” olarak bilinirdi. Buradaki “şeş” Farsça’da altı anlamına gelirken, “hane” ise üretim yapılan yerler için kullanılırdı.

Bu terimlerin kökeni, o dönemlerdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyordu. Yivsiz toplara ve tüfeklere “kaval” denir, çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzdü.

Bu terimlerin kökeni, o dönemlerdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyordu. Yivsiz toplara ve tüfeklere “kaval” denir, çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzdü.

Zamanla, yivli toplar icat edildi ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağladı. 6 yivli toplar, dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden biriydi. Ancak, bir mucit, yivli top ile eski tip kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalıştı.

Zamanla, yivli toplar icat edildi ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağladı. 6 yivli toplar, dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden biriydi. Ancak, bir mucit, yivli top ile eski tip kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalıştı.

Bu iki farklı silah sisteminin birleşimi, beklenen başarıyı getirmedi ve icat başarısız oldu. İki farklı silahın uyumsuz birleşimi, deyimin doğmasına zemin hazırladı. O günden sonra, birbirine uyumsuz veya zıt şeyleri tanımlarken “Altı kaval üstü şeşhane” deyimi kullanılmaya başlandı.

Bu iki farklı silah sisteminin birleşimi, beklenen başarıyı getirmedi ve icat başarısız oldu. İki farklı silahın uyumsuz birleşimi, deyimin doğmasına zemin hazırladı. O günden sonra, birbirine uyumsuz veya zıt şeyleri tanımlarken “Altı kaval üstü şeşhane” deyimi kullanılmaya başlandı.
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Bu ifade, özellikle uyumsuzluk ve çelişkiyi vurgulamak için kullanılıyor ve dilimize renkli bir anlam katıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu ifade, özellikle uyumsuzluk ve çelişkiyi vurgulamak için kullanılıyor ve dilimize renkli bir anlam katıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

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ömer

Bknz. Modern türbanlılar…

M.H.

😂😂