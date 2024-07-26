Patlamış Mısır Neden Patlar? Peki Film Keyfinin Vazgeçilmezi Patlamış Mısır Neden Patlamaz?

Cin mısır, bilimsel adıyla 'zea mays everta' veya patlak mısır olarak da bilinen, çok sevdiğimiz patlamış mısır, ile diğer mısırlar arasında elbette bir fark var.

Siz yine de cin mısırın bile patlamayan tanelerini merak ediyorsanız, gelin açıklayalım!