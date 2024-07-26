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Patlamış Mısır Neden Patlar? Peki Film Keyfinin Vazgeçilmezi Patlamış Mısır Neden Patlamaz?

Patlamış Mısır Neden Patlar? Peki Film Keyfinin Vazgeçilmezi Patlamış Mısır Neden Patlamaz?

Mısır
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 12:43

Mısır önce küçük bir tohumken, kabuklarını kırıp kocaman ve bambaşka bir yiyeceğe dönüşüyor.... Peki bu nasıl oluyor? Bir anda sınırları aşan mısırın, lezzetine doyum olmayan patlama yolculuğu! Bakalım, mısır nasıl patlıyor? Ya da mısır neden patlamıyor? 

Hazırsanız, patlatıyoruz!

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Tarihi 7000 yıl önceye dayanan mısırın patlama yolculuğuna hoş geldiniz!

Tarihi 7000 yıl önceye dayanan mısırın patlama yolculuğuna hoş geldiniz!

Her zaman en iyi film keyfine eşlik eden 'cin mısırın' lezzet yolculuğuna dahil oluyoruz. Taneleri sert ve küçük olan mısırların patladıklarında kocaman bir lezzet ya da nişasta şölenine dönüşmesini dikkatle ele alıyoruz. Bakalım, çok sevdiğimiz mısır nasıl patlıyor?

Patlamış Mısır Neden Patlar?

  • İlk olarak mısırın içeriğini bilmelisiniz. Her bir mısır tohumunun içinde su ve nişasta bulunur. Yüksek ısıya maruz kalan mısırın içindeki su buharlaşır. 

  • Bu buhar, tohumun içerisinde basıncın artmasına neden olur. Artan basınç ile nişasta yumuşayarak gevşemeye başlar. 

  • Tohum yaklaşık olarak 350 dereceye ulaştığında ise, kabuk ya da tohum zarı basınç nedeniyle patlar.  

  • Bu patlama, nişasta kabuğundaki bileşenleri kırar ve enfes patlamış mısır taneleri ortaya çıkar.

Mısır patlar ve içindeki nişasta kısmı dışarıya çıkar! Böylece hacmi, 30 ila 50 kat büyüklüğe ulaşır...

Mısır patlar ve içindeki nişasta kısmı dışarıya çıkar! Böylece hacmi, 30 ila 50 kat büyüklüğe ulaşır...

Şimdi bir de patlamış mısır, yani namıdiğer 'popcorn' katmanlarına göz atalım. Patlamış mısır artık, en sert dış kısım olan tohum zarı, orta katmanda besidokusu ve en iç kısımdaki tohumdan oluşuyor.

Yani bütün çekirdekler sıcaklık ve basınç altında patlıyorlar. Tabii bu durumda, tabağın dibinde kalan mısır taneleri de kafalarda soru işareti uyandırıyor. Acaba bazı mısırlar neden patlamıyor?

Yani bütün çekirdekler sıcaklık ve basınç altında patlıyorlar. Tabii bu durumda, tabağın dibinde kalan mısır taneleri de kafalarda soru işareti uyandırıyor. Acaba bazı mısırlar neden patlamıyor?

Cin mısır, bilimsel adıyla 'zea mays everta' veya patlak mısır olarak da bilinen, çok sevdiğimiz patlamış mısır, ile diğer mısırlar arasında elbette bir fark var. 

Siz yine de cin mısırın bile patlamayan tanelerini merak ediyorsanız, gelin açıklayalım!

Mısır Neden Patlamaz?

Mısır Neden Patlamaz?

Patlak mısır olarak adlandırılan ve sıcaklık nedeniyle oluşan basınçla patlayan her bir tohumun içinde yüzde 14 civarında su vardır. Eğer su bu seviyenin altında kalırsa, daha az buhar oluşur ve çekirdeğin patlaması için oluşan basınç da daha az olur. Bu nedenle de mısırlar ne kadar pişirirseniz pişirin patlayamaz.

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İçinde bambaşka bir dünya barındıran mısırın bir hayli besleyici olduğunu da söylemeliyiz!

İçinde bambaşka bir dünya barındıran mısırın bir hayli besleyici olduğunu da söylemeliyiz!

Patlamış mısır, içerdiği yoğun polifenoller sayesinde önemli bir besindir. İçerisinde sağlıklı mikrobesinler ve yüksek derecede antioksidan bulundurur. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, patlamış mısırda bulunan polifenollerin bazı meyvedekinden bile daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Patlamış mısır, aynı zamanda sindirim sistemini de güçlendirir.

Çok sevdiğimiz ve yedikçe yiyesimiz gelen patlamış mısırın nasıl patladığını öğrendik. Eminiz bu içeriği okuyan herkesin canı film izleyip, mısır yemek isteyecektir.

Öyleyse, iyi seyirler! 🍿

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