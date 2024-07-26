Patlamış Mısır Neden Patlar? Peki Film Keyfinin Vazgeçilmezi Patlamış Mısır Neden Patlamaz?
Patlamış Mısır Neden Patlar? Peki Film Keyfinin Vazgeçilmezi Patlamış Mısır Neden Patlamaz?
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Tarihi 7000 yıl önceye dayanan mısırın patlama yolculuğuna hoş geldiniz!
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Patlamış Mısır Neden Patlar?
Mısır patlar ve içindeki nişasta kısmı dışarıya çıkar! Böylece hacmi, 30 ila 50 kat büyüklüğe ulaşır...
Yani bütün çekirdekler sıcaklık ve basınç altında patlıyorlar. Tabii bu durumda, tabağın dibinde kalan mısır taneleri de kafalarda soru işareti uyandırıyor. Acaba bazı mısırlar neden patlamıyor?
Mısır Neden Patlamaz?
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İçinde bambaşka bir dünya barındıran mısırın bir hayli besleyici olduğunu da söylemeliyiz!
Çok sevdiğimiz ve yedikçe yiyesimiz gelen patlamış mısırın nasıl patladığını öğrendik. Eminiz bu içeriği okuyan herkesin canı film izleyip, mısır yemek isteyecektir.
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