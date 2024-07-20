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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 14:49

Lezzetten fazlasını arıyorsanız, bir de birbirinden lüks ve pahalı restoranların sınırlarını zorlayan sunumlarına göz atın. Bir restoranda beklentinizi aşan, hatta iddia ediyoruz hayal edemeyeceğini restoran sunumlarıyla yediğiniz yemeği sorgulamanızı sağlayacağız. İşte, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 çok özel sunum.  

Afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Verdiğiniz Parayı Sorgulatan Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Balık ikramında son nokta!

1. Balık ikramında son nokta!

Bu arada lezzeti güzelmiş, biz pek inanamadık ama siz bilirsiniz!

2. Fişe takılıysa tamam da değilse neden?

2. Fişe takılıysa tamam da değilse neden?

3. İngiltere'de Newcastle'da bir kürek dolusu humus yiyorlar...

3. İngiltere'de Newcastle'da bir kürek dolusu humus yiyorlar...

4. Sen kafeste kanarya...

4. Sen kafeste kanarya...

5. Bunu sahiden yediniz mi?

5. Bunu sahiden yediniz mi?

6. Meksikalıları kızdıracak 'tako' sunumu: Bardakta tako

6. Meksikalıları kızdıracak 'tako' sunumu: Bardakta tako

7. Sunum denemeyecek bir enkaz gibi...

7. Sunum denemeyecek bir enkaz gibi...

8. Askıda pişi

8. Askıda pişi

9. 'Sefer tası gümüşten...'

9. 'Sefer tası gümüşten...'

10. Peki, buna gerçekten gerek var mıydı?

10. Peki, buna gerçekten gerek var mıydı?

11. Porsiyon boyutları konusunda hassas bir restoran!

11. Porsiyon boyutları konusunda hassas bir restoran!

12. Şah ve mat...

12. Şah ve mat...

13. Hadi onlar mandalladı? Siz niye çıkarmadan yemeye çalıştınız?

13. Hadi onlar mandalladı? Siz niye çıkarmadan yemeye çalıştınız?

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