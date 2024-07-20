Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Her biri bir tasarım dehası olan, birbirinden felaket tasarımlarla büyülenmeye hazır olun. Yapılış amacını sorgulayacağınız bu eşsiz tasarımlar, hayatı sorgulamanıza neden olacak. Bakalım, siz hangi kafayla yapıldıklarını çözebilecek misiniz? İşte, sizin için seçtiğimiz şok edici 9gag tasarımları!
Hazır olun, gözleriniz kanayacak...
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1. İşte, karşınızda Pikachu severlere lezzet tufanı yaşatan dondurmacı!
2. Bir havuç daha iyi nasıl tasvir edilebilirdi ki...
3. Filipinler'e hoş geldiniz...
4. Klostrofobisi olanlar için biraz stresli bir tasarım olabilir!
5. California neden 'nefret' ediyor?
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6. Bir yol var nasıl güzel... Ama aramızda engeller de var!
7. Onunla baş başa el yıkama fikri çık aklımdan... Romantik bir tasarım!
8. Yferc ooxie uope rden...
9. 1987 yılında Romanya, AFER Konut Geliştirme Köstence'de inşa edilen bu benzersiz yapı!
10. Bazen sorunları çözmeye boyunuz yetmez!
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11. Sebebi neydi ki?
12. Tam da ihtiyacınız olan basket sahası!
13. Ne açılıyor, ne de kapanıyor!
14. Boşluğa açılan kapı...
15. Golden Gate Köprüsü bisiklet yolu mu acaba?
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