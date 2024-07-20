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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 14:26

Her biri bir tasarım dehası olan, birbirinden felaket tasarımlarla büyülenmeye hazır olun. Yapılış amacını sorgulayacağınız bu eşsiz tasarımlar, hayatı sorgulamanıza neden olacak. Bakalım, siz hangi kafayla yapıldıklarını çözebilecek misiniz? İşte, sizin için seçtiğimiz şok edici 9gag tasarımları! 

Hazır olun, gözleriniz kanayacak...

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design

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