Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Hayatı sorgulamanıza neden olacak yaratıcılıkta tasarımlarla bir kez daha karşınızdayız! 'Bir tasarımcı daha fazla ne yapabilir ki?' dedirten her tasarımda sonra çok daha fazlası karşınıza çıkacak. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz eşi benzeri olmayan 15 tasarım arasında sizin en beğenmediğiniz hangisi olacak!
İşte, haftanın göz kanatan tasarımlar...
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1. Walter White'a bunu yapan hayat bize ne yapmaz?
2. Hiç bir araba bu kadar Barbie değildi!
3. Bir gün nail art başımıza dert olacak demiştik...
4. Kim evinde bir aile heykeli istemez ki?
5. İşte ayakaları üzerinde duran güçlü bir sehpa! İpi biz de anlamadık.
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6. En iyi sevgililer günü hediyesi...
7. Sigarayı bıraktıktan sonra ben!
8. Kamu spotu: Hayata 4 elle sarılın
9. Vahşi olduğu kadar saçma!
10. Cinsel suçlardan trafikten men edilen motor
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11. Karnı aç bir tasarımcının kulaklığı
12. Eski lavaboları atmaya son!
13. Neyse ki sırtını görmeyecek...
14. Bu kadar yüz göz olmaya gerek var mıydı?
15. Erkek modasında son nokta: Ajdar botu!
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