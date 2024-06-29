Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Tasarlanma nedenini anlamakta güçlük çekeceğiniz birbirinden kusurlu tasarımlarla yeniden bir aradayız! Daha kötüsü olamaz dediğiniz noktada daha kötüsüyle karşılaşmaya hazır olun! Bakalım, 9gag'ten seçtiğimiz 15 tasarım arasında sizin favoriniz hangisi olacak!
İşte, gözünüzü kanatacak tasarımlar...
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1. Oysa sadece tuvalete gitmek istemiştik!
2. Su akar yolunu bulur...
3. Buradan su'shit' yer miydiniz?
4. Tuvalet kağıdı mı yanlış yerde, yoksa tuvalet fırçası mı?
5. Vermont Eyaleti'nde akçaağaç şurubu içmemeniz gerektiğini artık biliyorsunuz!
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6. Psikoloğum: Çatalla köpek yiyen hindi yoktur!
7. Duş manzaralı otel odası: Kim istemez ki
8. Yine de evin balkonu yok diyemezsiniz!
9. Tuvalette ayna önemli
10. En azından farklı bir renk seçseydiniz!
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11. O sırada tam ortadasınız ve her şeyi görüyorsunuz!
12. Köpek balığı, lastiğinizi yiyor!
13. 'Tam ortasındayım yağmurun, karın, soğuğun...'
14. Bir ayna sorunsalı daha!
15. Tasarımcı konuyu yanlış anlamış olabilir mi?
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