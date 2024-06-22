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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 13:02

Doğanın kusuzsuz düzeni ve sınır tanımaz gücüne bir kez daha şahit olmak üzeresiniz! Herkesin bir düşmanı olan bu zorlu dünyada doğadaki mücadele sizin de sınırlarınızı zorlayacak. Onlar, hayatta kalmak için kaçmak, kamufle olmak, saklanmak bile yetmeyen düzenin bir parçası... Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 doğa fotoğrafı arasından sizin en çok beğendiğiniz hangisi olacak! 

Hazırsanız, şimdi doğanın vahşi yüzüyle tanışıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

Geçtiğimiz Haftanın Eşsiz Doğa Fotoğrafların İncelemeyi Unutmayın 👇

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6. Minik atıştırmalıkları kim sevmez ki?

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10. Çitadan kaçmak kolay mı?

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13. En canlı renkler, en ölümcül canlılar...

13. En canlı renkler, en ölümcül canlılar...

14. Kurtçuklar da ziyafete hazır...

15. Sonuç olarak, doğada hiçbir şey ziyan olmaz!

15. Sonuç olarak, doğada hiçbir şey ziyan olmaz!

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Friedrich Nietzsche The Godfather

Doğada ve hayatta avcı olmak zorundasın , kaçmak eninde sonunda köşeye sıkıştırılmayı ve öldürülmeyi doğurur . Ve bu hayatta düşenin hemen boğazına sarılmazs... Devamını Gör