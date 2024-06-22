Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Yaratıcılıkta sınır tanımayan, fakat yanlış sınırları zorlayan birbirinden şaşırtıcı tasarımcılarla tanışmaya hazır olun. 'Bu kadar da olmaz...' 'Bunu neden yaptın?' dedirtecek haftanın tasarımlarını sizin için Reddit'ten derledik. Bakalım, sizin favoriniz hangisi olacak.
İşte, göz kanatan tasarımlar...
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1. Hello Kitty de görse üzülür...
2. Aç kaldığında tırnak altı 'nail art' yiyor mudur sizce?
3. 18 ay ile 3 yaş arasında tuvalet eğitimi şart!
4. Amacı neydi ki?
5. İşte, karşınızda Duravit Tasarım Merkezindeki dev tuvalet heykeli
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6. Sahibinin renkli bir karaktere sahip olduğuna eminiz...
7. Ve karşınızda 30. yaş doğum günü pastanız!
8. Bu soğutucunun içine girip uyuma şansınız bile var!
9. Bu bir sehpa mı, yoksa tepsi kendi ayakları üzerinde mi duruyor?
10. Çalışmanın adı 'Kava-deh...'
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11. Yeni gelin sunumu!
12. Şüphesiz ki bu dünyanın en vahşi tasarımı!..
13. Oturmaz mıydınız?
14. Peki, biraz sos?
15. Çanta taşıma derdine son!
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