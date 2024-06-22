Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 12:25

Yaratıcılıkta sınır tanımayan, fakat yanlış sınırları zorlayan birbirinden şaşırtıcı tasarımcılarla tanışmaya hazır olun. 'Bu kadar da olmaz...' 'Bunu neden yaptın?' dedirtecek haftanın tasarımlarını sizin için Reddit'ten derledik. Bakalım, sizin favoriniz hangisi olacak.

İşte, göz kanatan tasarımlar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçtiğimiz Haftanın Tasarımlarını Göz Atmayı Unutmayın 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hello Kitty de görse üzülür...

1. Hello Kitty de görse üzülür...

2. Aç kaldığında tırnak altı 'nail art' yiyor mudur sizce?

2. Aç kaldığında tırnak altı 'nail art' yiyor mudur sizce?

3. 18 ay ile 3 yaş arasında tuvalet eğitimi şart!

4. Amacı neydi ki?

4. Amacı neydi ki?

5. İşte, karşınızda Duravit Tasarım Merkezindeki dev tuvalet heykeli

5. İşte, karşınızda Duravit Tasarım Merkezindeki dev tuvalet heykeli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sahibinin renkli bir karaktere sahip olduğuna eminiz...

6. Sahibinin renkli bir karaktere sahip olduğuna eminiz...

7. Ve karşınızda 30. yaş doğum günü pastanız!

7. Ve karşınızda 30. yaş doğum günü pastanız!

8. Bu soğutucunun içine girip uyuma şansınız bile var!

8. Bu soğutucunun içine girip uyuma şansınız bile var!

9. Bu bir sehpa mı, yoksa tepsi kendi ayakları üzerinde mi duruyor?

9. Bu bir sehpa mı, yoksa tepsi kendi ayakları üzerinde mi duruyor?

10. Çalışmanın adı 'Kava-deh...'

10. Çalışmanın adı 'Kava-deh...'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Yeni gelin sunumu!

11. Yeni gelin sunumu!

12. Şüphesiz ki bu dünyanın en vahşi tasarımı!..

12. Şüphesiz ki bu dünyanın en vahşi tasarımı!..

Finlandiya Ulusal Müzesi'ndeki bu porsuk çantası

13. Oturmaz mıydınız?

13. Oturmaz mıydınız?

14. Peki, biraz sos?

15. Çanta taşıma derdine son!

15. Çanta taşıma derdine son!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın