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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 14:13

Asla aklınıza gelmeyecek tasarımlarıyla aklınızı başınızdan alacak kişiler sizi bekliyor... Hazır olun, bu tasarımların benzeri görülmedi. Neden yapıldığını asla anlayamayacağınız en ilginç tasarımları sizin için derledik! Bakalım, sizin favoriniz hangi tasarım olacak... 

Hazırsanız, başlıyoruz...

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
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1. Biraz da akrobasi...

1. Biraz da akrobasi...

2. Bu boşluktan konuşuruz ama!

2. Bu boşluktan konuşuruz ama!

3. Gerçekten onlara “ayak” vermek zorunda mıydınız?

3. Gerçekten onlara “ayak” vermek zorunda mıydınız?

4. Daima fit kalmanız için tasarlanmış olabilir.

4. Daima fit kalmanız için tasarlanmış olabilir.

5. Bu mahalleden kim burada yaşıyor?.. Ne olur söyle kim?

5. Bu mahalleden kim burada yaşıyor?.. Ne olur söyle kim?
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6. 'Kaldırma kapağı'

6. 'Kaldırma kapağı'

7. Psikoloğum: Smuti içen dişi Pan gerçek değil! O sırada ben...

7. Psikoloğum: Smuti içen dişi Pan gerçek değil! O sırada ben...

8. Dur işte...

8. Dur işte...

9. Asla yanlış anlamayın, o sadece köpüklü şekerli bir dondurma!

9. Asla yanlış anlamayın, o sadece köpüklü şekerli bir dondurma!

10. Kazalı değil, erik çiçekli modifeyli...

10. Kazalı değil, erik çiçekli modifeyli...
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11. Belki 2.2 milyon verseydiniz tamamını inşa ederlerdi!

11. Belki 2.2 milyon verseydiniz tamamını inşa ederlerdi!

12. İngiltere'nin Bournemount plajındaki görüş noktası...

12. İngiltere'nin Bournemount plajındaki görüş noktası...

13. İşte, gerçek samimiyet: 'Gel seninle karşılıklı oturup ...m!

13. İşte, gerçek samimiyet: 'Gel seninle karşılıklı oturup ...m!

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