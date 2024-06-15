Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Asla aklınıza gelmeyecek tasarımlarıyla aklınızı başınızdan alacak kişiler sizi bekliyor... Hazır olun, bu tasarımların benzeri görülmedi. Neden yapıldığını asla anlayamayacağınız en ilginç tasarımları sizin için derledik! Bakalım, sizin favoriniz hangi tasarım olacak...
Hazırsanız, başlıyoruz...
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1. Biraz da akrobasi...
2. Bu boşluktan konuşuruz ama!
3. Gerçekten onlara “ayak” vermek zorunda mıydınız?
4. Daima fit kalmanız için tasarlanmış olabilir.
5. Bu mahalleden kim burada yaşıyor?.. Ne olur söyle kim?
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6. 'Kaldırma kapağı'
7. Psikoloğum: Smuti içen dişi Pan gerçek değil! O sırada ben...
8. Dur işte...
9. Asla yanlış anlamayın, o sadece köpüklü şekerli bir dondurma!
10. Kazalı değil, erik çiçekli modifeyli...
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11. Belki 2.2 milyon verseydiniz tamamını inşa ederlerdi!
12. İngiltere'nin Bournemount plajındaki görüş noktası...
13. İşte, gerçek samimiyet: 'Gel seninle karşılıklı oturup ...m!
14. 'Dar alanı verimli kullanmak' diyebilir miyiz?
15. Hayatıma asma bir kat yaptım!
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